البابا فرنسيس يلتقي الدكتور خالد العناني مرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو

التقى قداسة البابا فرنسيس، السيد الدكتور خالد العناني، مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، وذلك بالمقر البابوي.

واستعرض الدكتور خالد العناني خلال اللقاء ملامح رؤية سيادته لمنظمة اليونسكو، والخطوط العريضة لها، مؤكدًا أن بناء السلام والاحترام المتبادل، يتحقق بالحوار والثقافة، وأن قوة الحوار والتعليم الجيد، يُعدان جسر يربط القلوب والعقول، وأن العلم والمعرفة أدوات تدعم الكرامة الإنسانية.

وأكد الجانبان أهمية تمكين المرأة مع الاعتراف بأن الرفع من شأن المرأة هو في حد ذاته رفع من شأن مجتمعات بأكملها، بالإضافة إلى ضرورة الاستماع واحترام غالبية الأصوات، التي عادة تكون غير مسموعة.

واتفقا على الدور المحورى الذى تضطلع به منظمة اليونسكو في حفظ التراث العالمي الثقافي والطبيعي، والنهوض بالتعليم، ونشر العلم والتكنولوجيا والثقافة، ودورها في تعزيز التفاهم والتسامح في جميع انحاء العالم.

وقام أمس، مرشح مصر لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، بزيارة الى دولة الفاتيكان، رافقه خلالها السيد الوزير المفوض وائل عبد الوهاب، مدير حملة الترشيح، وذلك في اطار الترويج للحملة.