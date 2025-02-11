مفاجأة بشأن فسخ عقد محمد صلاح مع ليفربول.. ماذا يحدث؟

كشفت تقارير صحفية، أن نادي ليفربول الإنجليزي يخطط لفسخ تعاقده مع النجم المصري محمد صلاح في مطلع شهر يونيو المقبل.

جدير بالذكر أن محمد صلاح، دخل اعتبارًا من الأول من يناير الماضي، في الفترة الأخيرة من عقده مع ليفربول، ما يعني أنه أصبح بإمكانه التفاوض والتوقيع مع أي فريق جديد.

حتى الآن، لم يصل صلاح إلى اتفاق مع إدارة ليفربول لتمديد عقده والعودة إلى ملعب "آنفيلد" بعد انتهاء الموسم الحالي.

فسخ عقد صلاح مع ليفربول

بحسب موقع "جيف مي سبورت"، فإن خطوة فسخ عقد محمد صلاح تأتي في إطار رغبة نادي ليفربول في منح اللاعب الفرصة للانضمام إلى فريقه الجديد كي يلعب معه في كأس العالم للأندية الصيف القادم.

ومن المقرر في منتصف العام الحالي أن تقام كأس العالم للأندية بنظامها الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتشترط قوانين البطولة أنه يتوجب على الفرق تقديم قوائمها المشاركة بحلول العاشر من يونيو 2025. لذلك، يرى ليفربول أن فسخ العقد مع صلاح في ذلك الوقت سيكون في مصلحة اللاعب ليكون جاهزًا للمشاركة مع فريقه الجديد.

هل ينتقل صلاح إلى الهلال؟

من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع محمد صلاح هو نادي الهلال السعودي، الذي يسعى لتدعيم صفوف فريقه قبل كأس العالم للأندية.

ويشارك الهلال في كأس العالم للأندية 2025، والتي ستقام للمرة الأولى بالنظام الجديد في أمريكا، حيث يتواجد الزعيم في المجموعة الأخيرة بجوار أندية ريال مدريد الإسباني، باتشوكا المكسيكي، وريد بول سالزبورج النمساوي.

ومن المقرر أن يبدأ الهلال مشواره في مونديال الأندية أمام نظيره ريال مدريد الإسباني في واحدة من أقوى مباريات البطولة يوم 18 يونيو.

وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، بأن نادي الهلال السعودي قدم عرضا ضخما لضم النجم المصري محمد صلاح لمدة موسمين، سيحصل خلالهما على 65 مليون جنيه إسترليني.

وسيتقاضى محمد صلاح راتبا أسبوعيا يقدر بـ600 ألف جنيه إسترليني، أي ضعف راتبه تقريبًا مع ليفربول، حيث يتقاضى في ناديه الإنجليزي 350 ألف جنيه إسترليني.

إنجازات محمد صلاح مع ليفربول

يعتبر محمد صلاح من أبرز اللاعبين في تاريخ ليفربول، حيث أصبح رابع الهدافين التاريخيين للنادي بعد أن سجل 237 هدفًا خلال سبعة مواسم لعبها حتى الآن.

يُذكر أن صلاح يفصله ستة أهداف فقط عن معادلة رقم أسطورة النادي جوردن هودسون الذي يحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين.

ويقدم صلاح، أداء مميزا رفقة فريقه ليفربول خلال الموسم الجاري، حيث يحتل صدارة ترتيب جدول هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 21 هدفا، بالإضافة إلى صدارة جدول ترتيب الأكثر صنعا للأهداف «أسيست» بعدما صنع 13 هدفا.