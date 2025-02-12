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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين تواصل تلقي طلبات المرشحين لليوم الرابع

ايمن عبدالمجيد
ايمن عبدالمجيد
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تواصل اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين برئاسة جمال عبد الرحيم السكرتير العام، اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025م، تلقي طلبات الترشح لمقعد نقيب الصحفيين، و6 من أعضاء مجلس النقابة.

 و تلقت اللجنة أمس الثلاثاء  8 طلبات جديدة للترشح على عضوية المجلس ليصل إجمالي المرشحين (29) مرشحًا منذ فتح باب الترشح يوم الأحد الماضي وحتى الآن، منهم  (6) مرشحين على مقعد النقيب، و(23) مرشحًا لعضوية مجلس النقابة. 


وأعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، أن اللجنة تلقت اليوم 8 طلبات جديدة لعضوية المجلس وهم:


1- أحمد إسماعيل عبد الرحمن الشامي (أحمد الشامي) جريدة "الجمهورية".
2- صبحي محمد محمد أحمد شادي (صبحي أبو شادي) جريدة "شباب مصر".
3- شهناز منصور مجاهد عزام (شهناز عزام) جريدة "روزاليوسف".
4- أيمن عبد المجيد محمد عبد المجيد (أيمن عبد المجيد) جريدة "روزاليوسف".
5- دعاء كمال حسين النجار (دعاء النجار) جريدة "الجمهورية".
6- حماد سعيد معتمد صالح الرمحي (حماد الرمحي) جريدة "الدستور".
7- محمد عبد الظاهر عبد الظاهر حمدان (محمد عبد الظاهر) جريدة "المصرية".
8- صالح عبد السميع عبد السميع الصالحي (صالح الصالحي) جريدة "الأخبار".


وأعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن اللجنة المُشكلة من أعضاء مجلس النقابة المستمرة عضويتهم، بمعاونة بعض أعضاء الجمعية العمومية تواصل صباح اليوم الأربعاء عملها في تلقي طلبات الترشح بقاعة أمين الرافعي في مبنى النقابة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة عصرًا، مشيرًا إلى أن اللجنة سوف تستمر في تلقي طلبات الترشح حتى الساعة الثانية عشرة ظهر الخميس المقبل 13 فبراير.

وأضاف أن اللجنة سوف تبدأ في تلقي طلبات التنازلات والطعون اعتبارًا من السبت 15 فبراير، ولمدة خمسة أيام -في نفس توقيتات تلقي طلبات الترشح- على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين عقب الانتهاء من فحص الطعون، واستبعاد المتنازلين.

نقابة الصحفيين انتخابات الصحفيين ايمن عبدالمجيد

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