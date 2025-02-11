خبير آثار : طفرة تطوير بـ الأهرامات والمتحف المصري الكبير

قال الخبير الآثري والمتخصص في علم المصريات أحمد عامر إن الدولة المصرية تسعى إلى تطوير الكثير من المناطق الآثرية، ويأتي في مقدمتها منطقة الأهرامات ،المدرجة علي قائمة التراث العالمي اليونسكو منذ عام ١٩٧٩م.



أشار عامر في تصريح لـ"صدى البلد" ، أنه تم العمل على رفع كفاءة منظومة النظافة في المنطقة الأثرية ، والبدء في تنفيذ منظومة الإنارة الجديدة، وتشغيل "الطفطف" الذي سيخدم المنطقة الأثرية، بالإضافة إلى منطقة للخياله والجماله، وعمل منطقة للتريض، وإنشاء بازرات، بالإضافة إلى أن وسائل الدفع أصبحت إلكترونية، مع تشغيل البوابات الإلكترونية، حيث سوف يكون الدخول اليها الفترة القادمة تجاه مدخل الفيوم.



وأشار "عامر" أن المتحف المصري الكبير أصبح وسيلة هامه لنشر الوعي الثقافي علي مستوي العالم، حيث يستهدف ٤٠٠٠ زائر يوميا، و ٥ مليون زائر سنويا، كما سوف يتم عرض به ١٠٠ ألف قطعة ألف قطعة أثرية، وسوف يتم عمل ممشي سياحي يربط بين المتحف المصري الكبير ومنطقة آثار الهرم، كما سوف يتم لأول مره مجموعة "توت عنخ أمون" كاملة لأول مرة منذ اكتشافها.



تابع قائلا : ان يتضمن المتحف مقتنيات من عصور ما قبل الأسرات وحتى العصر اليوناني الروماني، بالإضافة إلى أماكن مخصصة للأنشطة الثقافية والفعاليات المتنوعة، مثل متحف للأطفال ومركز تعليمي وقاعات عرض مؤقتة وسينما، إضافة إلى مركز للمؤتمرات، كما سوف يشمل مناطق تجارية تحتوي على محلات تجارية، كافيتريات، ومطاعم، وحدائق ومتنزهات، وسوف يتم عمل حديقة متحفية بها نباتات من عهد المصريين القدماء.



وتابع "عامر" إلي عمل لاند سكيب وتحويلها لمنطقة خضراء، مع طلاء واجهات العقارات بلون موحد للمحافظة علي الهوية البصرية للزائرين، كما يوجد به أحدث معامل الترميم، وساحة إنتظار مخصصة للسيارات، ومحطة مترو لتسهيل وصول الزائرين للمتحف، هذا وقد تم تشغيل المتحف تجريبيا في ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤م، وتم الإعلان عن الإفتتاح الرسمي في ٣ يوليو ٢٠٢٥م.

