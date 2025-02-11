على طريقة شيرين.. ياسمين عبدالعزيز: أنا دلوقتي ست مجروحة وممكن أنتقم

شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز متابعيها بمقطع فيديو مؤثر من مسلسلها الرمضاني القادم “وتقابل حبيب” عبر حسابها الرسمي، حيث ظهرت في مشاهد درامية قوية وهي تتحدث عن الجرح والانتقام، وعلّقت قائلة:

“أنا ست دلوقتي مجروحة وجايز أحب إن أنا انتقم.”

إشاعات حول ارتباط جديد لياسمين عبد العزيز

قبل انتشار الفيديو وبالتزامن مع الإعلان عن مسلسلها ، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار تفيد بارتباط ياسمين عبد العزيز بأحد الفنانين المصريين، مما أثار الجدل بين متابعيها، خاصةً مع طابع المسلسل الذي يتناول الحب والخيانة والانتقام.

“وتقابل حبيب”

المسلسل من بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، صلاح عبد الله، أنوشكا، بدرية طلبة، إيمان السيد، رشوان توفيق، ومحمود ياسين جونيور، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج سينرجي.



تصريحات العوضي

"تحدث الفنان أحمد العوضي في لقاء تلفزيوني عن الشائعات التي تلاحقه بشأن ارتباطه بعد الانفصال، حيث أكد بشكل ساخر: "أكيد مش هترهبن، وهعلن رسمي عن أي ارتباط جديد."