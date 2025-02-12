«مرحلة فاصلة».. كاتب جزائري: ما نعيشه هذه الأيام تجاوز كونه متعلقا بغزة وفلسطين

قال الكاتب الصحفي الجزائري أحمد أبو داوود، إنّ العالم العربي يعيش مرحلة فاصلة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، مواصلا: "ما نعيشه هذه الأيام تجاوز كونه متعلقا غزة وفلسطين، بل عادت إلى الواجهة مسألة الصراع العربي الإسرائيلي وإن كان في ثوب آخر".

وأضاف أبو داوود، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "ما يحدث منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصب الرئاسة الأمريكية، أنه كشر عن ذات الأنياب التي كانت في الصراع العربي الإسرائيلي".

وتابع الكاتب الصحفي الجزائري: “هذه العواصف الهوجاء التي يثيرها برعونة دون حسابات سياسية؛ أثارت غضبا كبيرا في الداخل الأمريكي”.