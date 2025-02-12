تفاصيل جديدة بواقعة فتاة لقيت مصرعها أثناء تنظيف الشباك

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حفظ التحقيقات في واقعة الفتاة التي لقيت مصرعها إثر سقوطها من أعلى عقار أثناء قيامها بتنظيف شباك بمنطقة المرج.





وكشفت أسرة الفتاة، أن أبنتهم كانت تقوم بأعمال التنظيف حينما وقفت على الشباك، لكن اختل توازنها وسقطت على الأرض، مما أدى إلى وفاتها.





تفاصيل الواقعة..





تلقي قسم شرطة المرج، إخطارًا من أحد المستشفيات، بوصول فتاة في السابعة عشرة من عمرها مصابة بنزيف حاد وكسور في الجمجمة ومناطق متفرقة من الجسم، بعد أن سقطت من أعلى أثناء محاولتها التنظيف.

وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين أن الفتاة كانت ترتدي كامل ملابسها، وبالفحص والتحريات تبين أن الحادث ناتج عن اختلال توازن الفتاة أثناء تنظيف الشباك، مما أدى إلى سقوطها من أعلى.