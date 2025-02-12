وليد الحديدي: الأهلي يؤجل حسم مصير ديانج وعبد القادر لنهاية الموسم

أكد وليد الحديدي، الناقد الرياضي، أن إدارة النادي الأهلي، قرت تأجيل ملف المعارين لنهاية الموسم الجاري.

وقال الحديد، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc":" الأهلي بدأ البحث في ملف المعارين، وهناك أحمد عبدالقادر وأليو ديانج، وكان لهما دور كبير مع الفريق قبل إعارتهما".

وتابع:" حصل استفسار من أحمد عبدالقادر وديانج، مع مسئولي الأهلي، وأبدوا رغبتهما في المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية".

وواصل:" لجنة التخطيط تحدثت مع كولر، وتم الاتفاق على تأجيل ملف المعارين لنهاية الموسم".