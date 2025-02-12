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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار جنوب سيناء.. بسبب السرعة الزائدة اصطدام سيارة بسور الكورنيش.. والمحافظ يتفقد ساحة علم طابا وإعداد قافلة غذائية لغزة

حادث تصادم
حادث تصادم
ايمن محمد

 شهدت محافظة جنوب سيناء اليوم  عدد من الاحداث و الفعاليات أهمها اصطدام سيارة ربع نقل بسور كورنيش طور سيناء بسبب السرعة الزائدة، وتفقد مبارك ساحة العلم  استعدادا للاحتفال بذكري  عودة طابا.

وإليكم التفاصيل 

وقع حادث اليوم  اصطدام سيارة ربع نقل علي كورنيش طور سيناء بسبب السرعة الزائدة.

تستعد محافظة جنوب سيناء لإطلاق قافلة مساعدات لإغاثة أشقائنا في غزة، تتضمن مواد غذائية، وبلح ومياه، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والهلال الأحمر.

وتجري أعمال التجهيز والإعداد داخل استاد طور سيناء الرياضي، تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة، وبمشاركة عدد كبير من أبناء مدينة الطور، وفريق الكشافة من مختلف المراحل العمرية بداية من 5 سنوات.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن الدكتور خالد مبارك، وجه بتجميع كميات المواد الغذائية بالصالة المغطاة باستاد الطور الرياضي، تمهيدا لوضعها في كراتين بواسطة شباب المدينة من فرق الكشافة والمتطوعين.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن كمية المواد الغذائية التي جرى استلامها بلغت نحو 60  طن، وتتضمن " سكر، أرز، دقيق، مكرونة، سمن، زيت، مربى، ملح، مياه معدنية، بلح"، مشيرا إلى أنه سيجري وضع هذه المواد الغذائية في كراتين تمهيدا لشحنها على متن 15 شاحنة إلى ميناء رفح في منتصف فبراير الجاري، ومنه إلى أشقائنا  في غزة.

جنوب سيناء طور سيناء اصطدام طابا تقرير

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