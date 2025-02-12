أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاربعاء 12-2-2025|فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم، الأربعاء 12-2-2025.
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم :
سعر الدولار اليوم:
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 50.53 جنيه للبيع و50.39 جنيه للشراء.
سعر اليورو اليوم:
سعر اليورو 52.17 جنيه للبيع، 52.01 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الإسترليني:
سعر الجنيه الإسترليني 62.50 جنيه للبيع، و62.32 جنيه للشراء.
سعر الريال السعودي اليوم:
سعر الريال السعودي 13.48 جنيه للبيع، و13.44 جنيه للشراء.
سعر الدينار الكويتي اليوم:
سعر الدينار الكويتي 163.63 جنيه للبيع، 163.13 جنيه للشراء.