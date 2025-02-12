ردا على ترامب.. أبو مازن: غزة والضفة والقدس وفلسطين ليست للبيع

ثمن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن مواقف مصر والسعودية والأردن التي رفضت خطط تهجير الشعب الفلسطيني وضم أراضيه.

وقال الرئيس الفلسطيني في تصريحات له " لا سلام ولا استقرار إلا بتجسيد الدولة الفلسطينية والإصرار على الوقف التام للحرب والبدء الفوري بإغاثة الشعب الفلسطيني.

وأضاف أبومازن: “لا سلام بالمنطقة إلا بتولي دولة فلسطين مسؤوليتها في قطاع غزة وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال”.

وتابع: يجب إعادة إعمار قطاع غزة وفق خطة محكمة تحظى بإجماع فلسطيني عربي رسمي وشعبي في ظل وجود الشعب الفلسطيني على أرضه.

وأكمل الرئيس الفلسطيني: نؤكد على أهمية تنسيق المواقف العربية لاعتماد رؤية السلام في القمة الطارئة.

وختم الرئيس أبو مازن: شعبنا متمسك بالبقاء على أرضه في غزة والضفة والقدس وفلسطين "ليست للبيع".