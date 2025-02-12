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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توقيع بروتوكول بين العربية للتصنيع والزراعة لتعزيز التعاون المشترك

اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والوزير علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والوزير علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كريم الخطيب

شهد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والوزير علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع  ومركز البحوث الزراعية التابع للوزارة .

شارك بالحضور، كل من اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، ودكتور مهندس خالد شكري مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة للصناعات الكيميائية، ودكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية. 

صنع في مصر

في هذا الإطار، أعرب اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن تقديره واعتزازه بهذا التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ودعمها لكافة أوجه التعاون المشترك، مؤكدا علي اهتمام الهيئة العربية للتصنيع  بتعظيم شعار (صنع في مصر) . 

وأوضح "عبد اللطيف" أن مجالات التعاون المتفق عليها تتضمن مجالات متنوعة ومنها  النباتات الطبية والعطرية وتوطين صناعة العطور وتدوير المخلفات الزراعية والميكنة الزراعية من معدات وآلات زراعية وأساليب طرق الري المختلفة, وايضا مجالات  التصنيع الزراعى والمتعددة.

وأكد على اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بزيادة نسب التصنيع المحلي وتصنيع ما يتم استيراده وانتاج منتجات وطنية تلبي احتياجات السوق المحلي بأسعار تنافسية تتمتع بمعايير الجودة العالمية.

توطين الصناعة

من جانبه، وجه الوزير "علاء فاروق" وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الشكر الى اللواء أ. ح مهندس "مختارعبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع على التعاون المثمر والبناء في كافة الملفات المشتركة بين الوزارة والهيئة.

وشدد على تقديم كل الدعم المطلوب من وزارة الزراعة للتوسع في إنتاج وتوطين صناعة العطور في مصر، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس “عبدالفتاح السيسي” بتوطين الصناعات التي يتم استيرادها من الخارج وتستنزف الإحتياطى النقدى. 

كما وجه، وزير الزراعة قيادات الوزارة إلى  إزالة أي عقبات أمام الشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع على أن يتم البدء فورا في تنفيذ البروتوكول، مؤكدا على أهمية التصنيع الزراعي في تحقيق قيمة مضافة للناتج القومي وتوفير فرص عمل وفتح آفاق جديدة للتصدير تسهم في جلب العملة الصعبة لمصر.

مصر الزراعة العربية للتصنيع بروتوكول البحوث الزراعية

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