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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رمضان 2025.. ياسمين عبد العزيز من كواليس تصوير مسلسل نقابل حبيب (فيديو)

الفنانة ياسمين عبد العزيز
الفنانة ياسمين عبد العزيز
أوركيد سامي

نشرت النجمة ياسمين عبد العزيز  على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي  على انستجرام فيديو من كواليس تصوير مسلسلها نقابل حبيب، مع السيناريست  عمرو محمود ياسين ، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2025.

وقالت ياسمين عبد العزيز خلال الفيديو وهي تمازح السيناريست  عمرو محمود ياسين “ حرام عليك كفاية انا بعيط كثير في المسلسل.. المسلسل رومانسي”.

تدور أحداث مسلسل "ونقابل حبيب" في إطار اجتماعي ورومانسي ليعيد من جديد ثنائية ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي.

مسلسل "ونقابل حببب" بطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، محمود ياسين جونيورز، نيكول سابا، إيمان السيد، بدرية طلبة، إخراج محمد الخبيري.

https://www.instagram.com/reel/DF-hRlsgZf8/?igsh=NDNxdzA0NnpsNnBl 

اخبار الفن نجوم الفن ياسمين عبد العزيز مسلسل تقابل حبيب

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