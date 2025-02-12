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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يبدأ إطلاق سلسلة معارض أهلا رمضان بالمعصرة وملوي

محافظ المنيا يفتتحمعارض أهلا رمضان
محافظ المنيا يفتتحمعارض أهلا رمضان
ايمن رياض

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم، معرض " أهلا رمضان " أمام الكوبرى العلوى بجوار المحكمة على طريق مصر -أسيوط الزراعى بمدينة ملوى، كما قام  سيادته بافتتاح معرض اهلا رمضان بقرية المعصرة التابعة لمركز ملوى ، وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين، ضمن مبادرة “بداية” لتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة .

أكد اللواء كدوانى، حرص المحافظة على التوسع في إقامة هذه المعارض بجميع الأحياء والقرى والمراكز استعداداً لاستقبال شهر رمضان المعظم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم الأسر محدودة الدخل والأكثر احتياجًا، وتوفير كافة السلع الغذائية والرمضانية طوال الشهر الكريم،  مما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

تفقد المحافظ ، أقسام المعرضين ، وأجرى حوارا مع العارضين والمواطنين ، للاطمئنان على توافر  كافة السلع الأساسية والخضروات واللحوم البلدية والمجمدة بنسبة تخفيضات  أكثر من 30 %، وشدد المحافظ على المراقبة المستمرة على جودة المعروضات مع التأكد من توافر جميع السلع والالتزام بالأسعار المعلنة.

وشهد المعرضان بملوى والمعصرة إقبالًا كثيفًا من المواطنين للاستفادة من الأسعار المخفضة للمعروضات ، معربين عن سعادتهم بإقامة هذه الأسواق التى توفر لهم السلع الضرورية من مواد غذائية ، ولحوم، وخضروات بأسعار أقل من السوق المحلي.

وحرص اللواء " كدواني " على توزيع سلع غذائية ولحوم بالمجان على عدد من السيدات الاولى بالرعاية و استمع إلى ملاحظات المواطنين ومطالبهم بشأن توافر السلع ومستوى الأسعار، كما استمع المحافظ إلى شكاوى عدد من الحالات الإنسانية، موجّهًا بتقديم المساعدات اللازمة لهم.

وعلى هامش زيارته لقرية المعصرة، توجه المحافظ إلى منطقة سوق المعصرة للاطمئنان على توافر السلع والالتزام بالأسعار المقررة وجودة المعروضات وصلاحيتها.

رافق المحافظ ، خلال الافتتاح ، المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين ، وأحمد خلف، رئيس مركز ومدينة ملوى، ومسؤولو التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة.

المنيا محافظ المنيا معارض أهلا رمضان

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