صاحب معرض أثاث: قرية طنان بالقليوبية منتجة وفتحت مشروعي من 10 سنوات

قدم الإعلامي محمد مصطفى شردي ، حلقة خاصة من برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، من محافظة القليوبية لاستعراض حرف قرى المحافظة التي تخصصت في صناعة الأثاث.

وقال محمد أشرف صاحب معرض للأثاث بقرية طنان بالقليوبية، :" قرية طنان بالقليوبية منتجة وتعمل في صناعة الأثاث ".



وأكمل محمد أشرف:" قررت أفتح معرض أثاث في قريتي وأصبح لدي شغلي الخاص وفتحت المعرض منذ 10 سنوات ".



ولفت محمد أشرف :" أتمنى ان أنجح في مهنتي وأتوسع في عملي وانا شايف إن النجاح يكون بالتوسع داخل قريتي ".

وتابع محمد اشرف:" قريتنا منتجة للأثاث ولديها اكتشاف ذاتي في هذا البند ".