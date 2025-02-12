أحمد موسى: التوافق المصري الأردني ثابت في رفض تهجير الفلسطينيين

قال الإعلامي أحمد موسى إن التوافق المصري الأردني بشأن القضية الفلسطينية ثابت ولن يتغير، خاصة في رفض تهجير الفلسطينيين.

وأكد أن الأمة العربية موحدة في هذا الموقف وتدعم حقوق الفلسطينيين.

موقف مشترك بين مصر والأردن من القضية الفلسطينية

وأضاف موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك تكاملًا وتوافقًا في الموقفين المصري والأردني من القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الجانبين يرفضان أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

التمسك بالسلام والاستقرار في المنطقة

وأوضح موسى أن مصر والأردن لا يرفضان السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، مشددًا على أن موقفهما ثابت وواضح في هذا الشأن.