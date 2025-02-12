أحمد موسى: مصر والأردن يرفضان تهجير الفلسطينيين ويدعمان حقوقهم

قال الإعلامي أحمد موسى إن موقف مصر والأردن ثابت وواضح في رفض تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أنه لا أحد يعارض السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

التحذير من الوضع الإنساني في غزة

وأضاف موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك نحو 10 آلاف فلسطيني ما زالوا تحت الأنقاض في غزة ويحتاجون إلى إنقاذ عاجل.

وأكد أن الشعب الفلسطيني لن يترك أرضه مهما ارتكبت إسرائيل من جرائم.

إسرائيل تدعمها أمريكا في ارتكاب الجرائم

وأوضح موسى أن إسرائيل تعتبر دولة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية التي تدعمها في ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين.

وأضاف أن الشعوب في المنطقة لا ترغب في الحروب، مشيرًا إلى أن مجرم الحرب بنيامين نتنياهو لا يعرف معنى السلام.