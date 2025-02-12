أحمد موسى: أتمنى ألا يذهب الرئيس السيسي إلى أمريكا لهذا السبب.. والعاهل الأردني: ننتظر خطة من مصر بشأن غزة| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:



سمير فرج: إسرائيل غير مستعدة للدخول في حرب ضد الجيش المصري| فيديو

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن الجيش الإسرائيلي غير مستعد للدخول في حرب ضد جيشنا، ولا تستطيع الدخول في حرب قبل عامين، متابعا: «إحنا من أقوى دول العالم .. جيشنا مستعد.. كل أسبوع في نشاط.. والقوات المسلحة على أتم الاستعداد».



سمير فرج: مصر لا تنتظر المعونة.. وقدمنا تسهيلات للطيران الأمريكي

قال اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، إن سعر الطائرة إف 16 كان بـ 40 مليون دولار والآن تخطى سعرها الـ 90 مليون دولار، موضحا أن مصر تمكنت من شراء 400 طائرة f16 أمريكية خلال 4 سنوات.



حماس: تصريحات ترامب عن تهجير الفلسطينيين دعوة للتطهير العرقي

جددت حركة حماس رفضها لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الشعب الفلسطيني تحت ذريعة إعادة الإعمار، مؤكدة أن هذه التصريحات عنصرية وتمثل دعوة للتطهير العرقي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية والتنكر للحقوق الوطنية الثابتة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.



أحمد موسى: أتمنى ألا يذهب الرئيس السيسي إلى أمريكا لهذا السبب

تمنى الإعلامي أحمد موسى، ألا يذهب الرئيس السيسي إلى أمريكا بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موضحا أن الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية أعلن رسميا عن موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية أمام الحكومة الأمريكية.



مصدر مصري مسئول يكشف عن إجمالي الوافدين من معبر رفح البري حتى اليوم

أكد مصدر مصري مسئول، أن 103769 فلسطينيا إجمالي أعداد الوافدين من معبر رفح البري حتى اليوم، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.



كله هيتعور| رسالة شديد اللهجة من أحمد موسى لـ ترامب على الهواء

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مخطط رئيس الولايات المتحدة الأمريكية المنتخب دونالد ترامب يهدد العالم العربي ويستهدف مصر.



ترامب: غزة ستكون "تحت إدارة أمريكية"

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن غزة ستكون "تحت إدارة أمريكية"، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



العاهل الأردني: ننتظر خطة من مصر بشأن غزة

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، "ننتظر أن نرى خطة من مصر بشأن غزة"، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.



ترامب: نريد نقل مليوني شخص من غزة وهذا ليس صعبا ولا يعد تطهيرا عرقيا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "خطتي في غزة ستحقق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط" حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .