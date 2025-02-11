حماس: تصريحات ترامب عن تهجير الفلسطينيين دعوة للتطهير العرقي

جددت حركة حماس رفضها لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الشعب الفلسطيني تحت ذريعة إعادة الإعمار، مؤكدة أن هذه التصريحات عنصرية وتمثل دعوة للتطهير العرقي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية والتنكر للحقوق الوطنية الثابتة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.



وشددت الحركة، على أن مخطط الترحيل من غزة لن ينجح، مؤكدة أنه سيواجه بموقف فلسطيني وعربي وإسلامي موحد يرفض جميع محاولات التهجير.

وأضاف البيان أن الشعب الفلسطيني سيظل ثابتًا في أرضه وسيفشل كل مخططات التهجير، مشيرة إلى أن ما فشل الاحتلال في تحقيقه عبر العدوان والمجازر، لن ينجح في تحقيقه من خلال مخططات التصفية والترحيل القسري.

وأكدت حماس التزامها باتفاق وقف إطلاق النار ما دام الاحتلال ملتزمًا به، موضحة أن الاتفاق تم برعاية وضمانة الوسطاء وشهد عليه المجتمع الدولي.