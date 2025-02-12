خبير دراسات إستراتيجية: مصر والأردن ترفضان مخطط تهجير الفلسطينيين

أكد الدكتور راكز الزعارير، خبير الدراسات الإستراتيجية، أن العاهل الأردني، قبل زيارته للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نسّق مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والإدارة المصرية، نظرًا لأن الموقفين الأردني والمصري موحدان في رفض مشروع التهجير.

وأوضح أن هذا التنسيق المسبق انعكس في زيارة العاهل الأردني، التي أكدت رفض البلدين لهذا المشروع.

وأضاف الزعارير، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن العاهل الأردني شدد خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي على أن مصر تعدّ خطة لإعادة إعمار قطاع غزة، مع التأكيد على بقاء سكان القطاع في أرضهم وعدم تهجير أي من أبنائه إلى الخارج.

ولفت إلى أن إعلان الملك عبد الله عن استقبال 2000 طفل مصابين بأمراض مستعصية يأتي في إطار الجهود الإنسانية التي يبذلها الأردن.

وأشار الزعارير إلى أن الأردن ومصر هما الدولتان الرئيسيتان اللتان تواجهان هذا المشروع، الذي يهدف إلى تهجير أهل غزة إلى مصر والأردن، وهو ما تم رفضه بشكل قاطع من قبل البلدين، والرئيس السيسي والعاهل الأردني أن الفلسطينيين سيظلون في غزة مهما كان الثمن.