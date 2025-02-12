أحمد موسى لترامب: "أنت عايز تسيطر على العالم لوحدك.. والجميع ضدك الآن"

علق الإعلامي أحمد موسى على الموقف الأمريكي في التعامل مع القضية الفلسطينية وعدم استقبال الفلسطينيين، مشيرًا إلى دور الدولة المصرية التي فتحت أبواب مستشفياتها لعلاج المصابين الفلسطينيين.

موسى: بيان الأزهر يعبر عن 2 مليار مسلم حول العالم

قال موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن البيان الصادر عن الأزهر الشريف يحمل رسائل مؤثرة ومهمة ويجب ترجمته إلى لغة يفهمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف أن هذا البيان يعبر عن 2 مليار مسلم حول العالم ويعكس مواقف الأمة تجاه حقوق الفلسطينيين.

موسى: أمريكا تقود العالم نحو عدم الاستقرار في المنطقة

وأشار موسى إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعي احترام حقوق الإنسان، بينما تمارس التهجير تجاه الفلسطينيين ولا تلتزم بالقوانين الدولية.

وتساءل موسى: "هل الشعب الفلسطيني لا يستحق من يدافع عنه؟"، مؤكدًا أن الجميع سيدافع عن حقوق الفلسطينيين.

دور مصر في دعم الأشقاء الفلسطينيين

وأوضح موسى أن مصر قدمت مساعدة طبية غير مسبوقة، حيث استقبلت 103 آلاف فلسطيني منذ بداية الأزمة في غزة، بينهم 13 ألف طفل تلقوا العلاج في المستشفيات المصرية.

وأضاف أن الرئيس السيسي كان قد وضع رؤية واضحة لمعالجة هذه الأزمة وتهيئة المستشفيات لاستقبال المصابين الفلسطينيين.

موسى: أمريكا لم تعالج طفلًا فلسطينيًا بل قتلتهم بالقنابل الأمريكية

واتهم موسى الولايات المتحدة بعدم التعامل مع حقوق الإنسان في فلسطين، مشيرًا إلى أنها تدعم القتل باستخدام القنابل المحرمة دوليًا. وأضاف أن مصر منحت الأولوية للعلاج وفتحت مستشفياتها لكافة الأشقاء الفلسطينيين.

رسالة لمؤسسات العالم

واختتم موسى بالتأكيد على أن العالم يقف ضد سياسة ترامب، مشيرًا إلى أن تصريحات الأخير ضد الفلسطينيين ستواجه رفضًا من جميع دول العالم، موجهًا له رسالة قائلًا: "أنت عايز تعيش لوحدك وتسيطر على العالم كله؟".