103 آلاف شخص.. أحمد موسى: مصر تقدم ملحمة إنسانية لعلاج المصابين الفلسطينيين

قال الإعلامي أحمد موسى إن مصر قدمت ملحمة إنسانية لتقديم الدعم الطبي وعلاج المصابين الفلسطينيين في مستشفياتها، موضحًا أن الدولة قامت بتوفير كافة الإمكانيات لتقديم الرعاية الصحية للفلسطينيين منذ بداية الأزمة في غزة.

103 آلاف فلسطيني تلقوا العلاج في مصر منذ بداية الأزمة

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن 103 آلاف فلسطيني دخلوا مصر منذ بداية الأزمة لتلقي العلاج، بالإضافة إلى مزدوجي الجنسية، مؤكدًا أن جميعهم حصلوا على الرعاية الطبية اللازمة.

قال الإعلامي أحمد موسى إن محاولات تهجير أهالي غزة تتعارض مع حقوق الإنسان والقوانين الدولية، مؤكدًا أن مصر قدمت ملحمة إنسانية لدعم الشعب الفلسطيني، لا سيما في مجال العلاج الطبي.

مصر تعالج 13 ألف طفل فلسطيني في مستشفياتها

وأضاف موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن 13 ألف طفل فلسطيني تلقوا العلاج في مستشفيات الدولة المصرية، مؤكدًا أن مصر كانت ولا تزال تقدم الدعم الكامل للفلسطينيين في كافة المجالات.

موسى: أمريكا استخدمت القنابل المحرمة دوليًا ضد الفلسطينيين

وأوضح موسى أن الولايات المتحدة استخدمت السلاح والقنابل المحرمة دوليًا ضد الفلسطينيين، في خطوة وصفها بأنها تعكس انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية.

وتابع قائلاً: "كل فلسطيني تلقى علاجًا في المستشفيات المصرية سيعود إلى أرضه سالمًا".