بيعمل شو وكوارث.. إبراهيم سعيد يفتح النار على لاعب الأهلي

فتح إبراهيم سعيد، نجم الكرة المصرية السابق النار على مصطفى العش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بعد المستوى الذي ظهر عليه في مباراة غزل المحلة.

وقال إبراهيم سعيد، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "النهار": "مصطفى العش، ليس من مستوى الأهلي، في زد كان عامل كوارث،أول مرة أشوف لاعيب يفوت الكورة".

وأضاف: “مصطفى العش، بيعمل كوارث وقراراته غلط وقفته غلط، بيحاول يقلد محمد عبدالمنعم، بالثقة”.

وتابع: "العش، بيحاول يعمل شو، بيعمل كوارثه تخلص على الفرقة، لازم يرجع لنادي زد في نهاية الموسم بعد انتهاء الإعارة".

وفاز الأهلي على غزل المحلة، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء، في الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.