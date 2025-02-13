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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاني سعيد يؤكد اقتراب تجديد ثلاثي بيراميدز

بيراميدز
بيراميدز
رباب الهواري

خرج هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن صمته ليكشف حقيقة الأخبار المتداولة حول تعاقد ناديه مع حمزة علاء، حارس مرمى النادي الأهلي. 

ونفى سعيد بشكل قاطع وجود أي مفاوضات أو اتفاق مع اللاعب، مؤكدًا أن تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة.

وفي تصريحاته لبرنامج “ستاد المحور”، شدد سعيد على أن بيراميدز لم يدخل في أي مفاوضات مع الحارس الشاب، مشيرًا إلى أن الفريق لديه قائمة قوية من الحراس ولا يحتاج إلى تدعيم هذا المركز في الوقت الحالي.

وأضاف أن النادي يضع خططًا واضحة لتعزيز صفوفه، لكن حمزة علاء ليس ضمنها حاليًا.

من ناحية أخرى، تحدث المدير الرياضي عن ملف تجديد عقود بعض اللاعبين الأساسيين في الفريق، وعلى رأسهم رمضان صبحي، نجم بيراميدز، الذي ينتهي عقده قريبًا. 

وأوضح سعيد أن الأمور تسير بشكل إيجابي نحو تجديد عقد رمضان، إلى جانب كل من محمد الشيبي ووليد الكرتي، مشيرًا إلى أن الإدارة تعمل على إنهاء التفاصيل الأخيرة لضمان استمرار هؤلاء اللاعبين مع الفريق لفترة أطول.

وأكد سعيد أن النادي سيعلن بشكل رسمي عن التجديدات فور الانتهاء من جميع الإجراءات والتوقيع الرسمي للعقود. وأشار إلى أن بيراميدز يسعى للحفاظ على استقراره الفني والإداري من خلال تأمين عقود اللاعبين الأساسيين الذين يمثلون ركيزة مهمة في مشروع الفريق للمنافسة على الألقاب المحلية والقارية.

واختتم حديثه بالتأكيد على التزام إدارة بيراميدز بسياسة واضحة في التعاقدات والتجديدات، تعتمد على التقييم الفني واحتياجات الفريق، بعيدًا عن الشائعات التي تنتشر في وسائل الإعلام. 

وشدد على أن الهدف الأساسي هو مواصلة التطوير وتعزيز قوة الفريق لتحقيق طموحات الجماهير والإدارة في المستقبل القريب.

رمضان صبحي بيراميدز صفقات بيراميدز الاهلي حمزه علاء

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