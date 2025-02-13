تجديد حبس عاطل وربة منزل بتهمة السرقة بمنطقة النزهة

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، تجديد حبس عاطل وربة منزل 15 يوم على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة شقة سكنية بأسلوب "كسر الباب" بدائرة قسم شرطة النزهة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.





تفاصيل الواقعة..



عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط عاطل، ربة منزل) لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة شقة سكنية بدائرة قسم شرطة النزهة بأسلوب "كسر الباب" وعُثر بحوزتهما على (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه – بعض المشغولات الذهبية- 3 ساعات يد ماركات مختلفة ) من متحصلات واقعة السرقة.

وبمناقشتهما عن باقي المبلغ المستولى عليه أقرا بإنفاقه على متطلباتهما الشخصية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.