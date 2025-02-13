الدفاع الجوي الروسي: دمرنا 83 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن الدفاع الجوي الروسي قال: “دمرنا 83 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية”.

وشدد بيان أوروبي مشترك على الاستعداد لتعزيز الدعم لأوكرانيا والالتزام باستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها.

وقال البيان: "نتقاسم هدف دعم كييف حتى التوصل لسلام عادل وشامل يضمن مصالح أوكرانيا ومصالحنا".

وأضاف: "يجب أن تكون أوكرانيا وأوروبا جزءا من أي مفاوضات وينبغي تزويد كييف بضمانات أمنية قوية".

وجاء البيان الأوروبي بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعقد اجتماعه الأول مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في السعودية، في إطار مساعيه لوضع حد للنزاع الروسي الأوكراني.

وصرّح ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "سنلتقي في السعودية"، وذلك بعد بضع ساعات من مكالمة هاتفية مع بوتين اتفقا خلالها على إطلاق مفاوضات سلام حول أوكرانيا.

ووصف ترامب مكالمته مع بوتين بأنها محادثة جيدة وقال إنها استمرت أكثر من ساعة.

وأشار إلى أنه "واثق من أن بوتين يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا فورا"، مشددا على أن الرئيس الروسي "لم يكن يرغب في السلام خلال ولاية بايدن".

وأوضح أنه لا يعتقد أن من العملي أن تنال أوكرانيا عضوية حلف شمال الأطلسي.

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: "من غير المرجح أن تستعيد أوكرانيا كل أراضيها".

وتوقع "وقفا لإطلاق النار" في أوكرانيا "في مستقبل غير بعيد".

واختتم ترامب تصريحاته قائلا: "لم أتعهد بالذهاب إلى أوكرانيا" و"يتوجب على أوكرانيا اللجوء إلى السلام".