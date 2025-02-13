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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بإمكانيات جبارة.. إليك أفضل هواتف بالأسواق في 2025

أفضل الهواتف الذكية المزودة بالذكاء الاصطناعي
أفضل الهواتف الذكية المزودة بالذكاء الاصطناعي
لمياء الياسين

إذا  كنت تبحث عن أفضل الهواتف الذكية المزودة بالذكاء الاصطناعي في عام 2025 فيعد هاتف Gemini Nano من Google، وهو أصغر طراز من الهواتف الذكية المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، و إليك وفق لموقع croma أفضل الهواتف المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في عام 2025.

 هاتف جوجل بيكسل 9

1. هاتف جوجل بيكسل 9

مع ريادة جوجل لسباق الذكاء الاصطناعي، لا شك أن هاتف Pixel 9 يحظى بالأولوية الأولى في تلقي الميزات الجديدة فإن نظام التشغيل المدعوم بمعالج Tensor G4 في سلسلة هواتف Pixel 9 يحصل على ميزات مختلفة مثل مولد صور Pixel Studio، واستدعاء المعلومات باستخدام Pixel Screenshots

هاتف سامسونج جالكسي S25


2.  هاتف سامسونج جالكسي S25

تدعم سلسلة  هواتف Samsung Galaxy S25 من الجيل الأحدث نظام Gemini Nano وفي المقابل، فإن الهاتف يوفر الكثير من الميزات بما في ذلك الملخص اليومي المخصص والذي يوفر لك معلومات مخصصة مثل قوائم المهام وتحديثات المرور والطقس ونتائج النوم والتذكيرات وما إلى ذلك.

كما تحصل الهواتف على نصوص المكالمات وملخصاتها، وممحاة صوتية سحرية لقطع أي ضوضاء في الخلفية. 

3. سلسلة آيفون 16

كانت شركة Apple بطيئة في تبني الذكاء الاصطناعي ولم يتم طرح ميزات Apple Intelligence الخاصة بالشركة بالكامل على سلسلة iPhone 16 وفي المقابل، إذا كنت من أتباع Apple، فيجب أن يلحق iPhone 16 بسباق الذكاء الاصطناعي في الأشهر المقبلة. تلقى الجهاز بالفعل ميزات مثل أدوات الكتابة وإشعارات الأولوية وتلخيص رسائل البريد الإلكتروني وصفحات الويب والتسجيلات الصوتية 

من المتوقع أن يتضمن التحديث الضخم القادم لنظام التشغيل iOS 18 إصلاحًا شاملاً لـ Siri 

4. ون بلس 13

يمكن لهاتف OnePlus 13 ، وهو أيضًا هاتف رائد تم إطلاقه مؤخرًا، تشغيل أصغر طراز من هواتف Gemini Nano من Google. وعلى الرغم من أن ميزته في الوقت الحالي تتضمن فقط Magic Compose في رسائل Google، إلا أن الجهاز يأتي مع ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ OnePlus. ويشمل ذلك البحث الذكي الذي يقدم معلومات من الملفات والملاحظات الموجودة على الجهاز.

كما يحتوي على ميزة البحث الدائري لإجراء نتائج البحث دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات. كما تحصل كاميرا الهاتف الذكي على معالجة الذكاء الاصطناعي مع تعزيز التفاصيل وإزالة التشويش وممحاة الانعكاس.

الهواتف الذكية الذكاء الاصطناعي تقنيات الذكاء الاصطناعي

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