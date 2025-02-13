بعد زيارة «مستر بيست».. برلمانية تطالب باستقطاب مشاهير العالم للترويج للسياحة

أكدت النائبة سحر طلعت مصطفي، عضو مجلس النواب، أهمية الزيارة التى نظمها اليوتيوبر الشهير مستر بيست للأهرامات، مشيرة إلى أنها جعلت الأهرامات المصرية تتصدر حديث العالم.

وقالت مصطفي فى تصريحات لها اليوم، إن الفيديو الذى صوره مستر بيست ورفعه على منصة اليوتيوب حقق ملايين المشاهدات فى وقت قياسي، الأمر الذى يؤكد قوة تأثير منصات الإنترنت فى تسليط الضوء على الوجهات السياحية المميزة مثل الأهرامات.

وأشادت عضو مجلس النواب، بنجاح مستر بيست وفريقه فى استكشاف الأهرامات وتقديمها للعالم من زاوية جديدة تمامًا، الأمر الذى يجعل الآثار المصرية واجهة جذابة لكل السائحين فى العالم.

وتابعت مصطفي: أيضا نجاح تلك الزيارة وارتفاع عدد مشاهدات الفيديو، يفتح المجال أمام المزيد من التعاون بين قطاع السياحة ومنصات الإعلام الرقمي العالمية، والاستفادة من القوة الترويجية الهائلة للمحتوى الرقمي فى جذب الانتباه الدولي للسياحة المصرية بمختلف أشكالها.

وطالبت النائبة سحر طلعت مصطفي، باستقطاب مزيد من المشاهير حول العالم للترويج للسياحة المصرية المختلفة سواء الأثرية أو الدينية أو العلاجية وغيرها، موضحة أن مقومات مصر السياحية تؤهلها لتصدر المراكز الأولي عالميًا كوجهة سياحية.