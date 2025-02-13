جامعة الزقازيق تعقد ندوة عن الإخلاء الطارئ بكلية التربية الرياضية للبنين

أكد الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق،انه تحت رعاية الدكتورة جيهان يسري، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، عقدت الجامعة، ندوة توعوية عن إجراءات وخطط الإخلاء بمبنى كلية التربية الرياضية بالجامعة بإشراف الدكتور عبد الله الطحاوي عميد الكلية، والدكتور أحمد عبدالله، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سماح المصري، مدير إدارة الأمن الصناعي بالجامعة، والدكتور خالد الصادق، مدير وحدة إدارة الأزمات والكوارث بالكلية، وبالتعاون مع فريق الحماية المدنية بالمحافظة؛ لتأمين الطلاب والعاملين في حالات الحرائق أو الكوارث.

ألقت الدكتور سماح المصري محاضرة، وتناولت خلالها كيفية تنفيذ عملية الإخلاء والإجراءات المتبعة في حالة الطوارئ، بحضور عميد الكلية ووكلائها، ومدير عام الكلية والجهاز الإداري، بالإضافة إلى عدد كبير من الطلبة داخل الكلية وخارجها؛ مما يعكس استعداد الكلية لتطبيق خطط الطوارئ بكفاءة.

أَكَّدَ الدكتور خالد الدرندلي أَنَّ هذه الندوات التوعوية تعزز الوعي بمخاطر التزاحم خلال عمليات الإخلاء، وأهمية الالتزام بالإرشادات لتفادي التدافع الذي قد يؤدي إلى إصابات، مشيدًا بالجهود المبذولة لتحقيق الأمن والحماية لطلبة الجامعة، وزيادة الوعي لديهم حول إجراءات السلامة الواجب اتباعها في حالات الطوارئ.

في السياق ذاته، أعربت الدكتور جيهان يسري، عن تقديرها للجهد المبذول في تنفيذ الندوات التي تضمن الإجراءات اللازمة بخطة الإخلاء الطارئ بكلية التربية الرياضية للبنين، وأكدت أن هذه التدريبات تعكس التزام الجامعة بسلامة طلابها والعاملين بها، وتعزز من جاهزيتها للتعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة، كما دعت إلى استمرار تنظيم مثل هذه التدريبات بمختلف كليات الجامعة لضمان بيئة تعليمية آمنة.

جدير بالذكر أنه عُقِدَتْ سلسلة من الندوات التوعوية لشرح كيفية تنفيذ خطط الإخلاء التدريبية بعدد من كليات الجامعة؛ لضمان الاستعداد، والقدرة على مواجهة مثل هذه الحالات الطارئة.