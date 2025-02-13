قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نبيه بري: رفضت طلبا أمريكيا بتمديد بقاء جيش الاحتلال في 5 مناطق جنوب لبنان
آخر أيام الموجة الباردة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس غدا
عيد الحب.. الإفتاء: لا مانع من الاحتفال به ولكن بشرط
القرار النهائي على سعد الصغير.. القصة الكاملة بعد حكم حبسه 6 أشهر
السر وراء رغبة أمريكا في السيطرة على غزة.. خبير استراتيجي يكشف السبب
صلاة ليلة النصف من شعبان.. تغفر ذنوبك كلها و6 منح ربانية لمن يؤديها
تفاصيل اصطدام هاري إس ترومان حاملة الطائرات الأمريكية بسفينة تجارية في البحر المتوسط
سعر أرخص سيارة من تويوتا اليابانية في مصر | سوق المستعمل
5 توجيهات عاجلة في أول اجتماعات لجنة إعادة إعمار قطاع غزة
بشرى سارة من رئيس الوزراء للمواطنين قبل شهر رمضان
دعاء للميت في ليلة النصف من شعبان.. كلمات تنجيه من عذاب القبر
في 5 دقائق.. كيفية تقديم بلاغ لمباحث الإنترنت بسهولة من منزلك؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

النيابة تعاين موقع العثور على جثة أمين شرطة طافية بمياه ترعة الملاحة بطنطا

واقعة العثور على جثة امين شرطة مجهولة الهوية بالغربية
واقعة العثور على جثة امين شرطة مجهولة الهوية بالغربية
الغربية أحمد علي

أصدر المستشار أحمد صفوت المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة أول طنطا بفتح باب التحقيق في واقعة العثور على جثة أمين شرطة طافية بضفاف ترعة الملاحة بطنطا والتأكد من وجود شبهه جنائية في الحادث من عدم.

كما وجهت النيابة العامة بانتقال فريق من أعضائها لمعاينة موقع الحادث وتفريغ كاميرات مراقبة بمحيط موقع الحادث.

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية منذ قليل من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة امين شرطة مجهولة بضفاف مياه ترعة الملاحة بنطاق دائرة قسم شرطة أول طنطا وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة العثور على جثة أمين شرطة بضفاف مياه ترعة الملاحة بنطاق دائرة القسم.

كما انتقلت القيادات الأمنية برئاسة اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية والعميد خالد عبد الفتاح رئيس مباحث المديرية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث.
وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها لتحديد هوية الجاني ومراكب واقعة إنهاء حياة أمين الشرطة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرتها.

جثة هامدة العثور بطنطا أمن الغربية امين شرطة ترعة الملاحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى مدبولي

زيادة المرتبات.. مدبولي يعلن مفاجأة سارة للمواطنين قبل وبعد رمضان

رئيس الوزراء يعلن موعد زيادة المرتبات رسميًا على الهواء.. قبل رمضان ولا بعده؟

رئيس الوزراء يعلن موعد زيادة المرتبات رسميًا على الهواء.. قبل رمضان ولا بعده؟

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

إقرارها قبل رمضان.. مدبولي يعلن موعد الحزمة الاجتماعية الجديدة

الدكتور مصطفى مدبولي

تخفيف الأعباء المالية.. الحكومة تزف أخبارا سارة لـ المستثمرين

مصطفي مدبولي

بشرى سارة من رئيس الوزراء للمواطنين قبل شهر رمضان

عمرو أديب

عمرو أديب : باخد 2.5 مليون دولار بالعام ومهنة الإعلام مش سهله .. فيديو

كمال أبو رية

بعد انقلابها .. لجنة فنية من مهندسي المرور لفحص سيارة كمال أبو رية

مصطفى مدبولي

تحقيق التوازن.. تحرك عاجل من الحكومة بشأن الإيجار القديم

ترشيحاتنا

واقعة العثور على جثة امين شرطة مجهولة الهوية بالغربية

النيابة تعاين موقع العثور على جثة أمين شرطة طافية بمياه ترعة الملاحة بطنطا

جثة

مصرع عامل سقط عليه مصعد بمدينة نصر

صورة أرشيفية

مصرع عامل انهار عليه حفر بمشروع الصرف الصحي بأسيوط

بالصور

جامعة الزقازيق تنظم "مؤتمر العزيمة الأول للإدمان"

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق

إدارة السياحة بالشرقية تنظم معرضا لبيع المنتجات اليدوية

جانب من المعرض
جانب من المعرض
جانب من المعرض

الأهلي يستقبل أسطورة كرة القدم الإيطالية كريستيان فييري

الاهلي
الاهلي
الاهلي

إخماد نيران حريق هائل بورشة سيارات بمنطقة المنشية الجديدة بالمحلة.. صور

حريق ورشة سيارات بالمحلة
حريق ورشة سيارات بالمحلة
حريق ورشة سيارات بالمحلة

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

هل بعضها في شهر رمضان ؟ .. 6 أيام إجازة رسمية خلال الفتره القادمة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

ارتفاع جديد في الذهب.. سعر عيار 21 اليوم والدولار في البنوك

الأب بطرس دانيال

بطرس دانيال: نختار أفلام مهرجان المركز الكاثوليكي على أساس معايير أخلاقية

رانيا يوسف

نص الشعب اسمه محمد.. رانيا يوسف تقدم «بطة القادرة» فى رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

المزيد