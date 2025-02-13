النيابة تعاين موقع العثور على جثة أمين شرطة طافية بمياه ترعة الملاحة بطنطا

أصدر المستشار أحمد صفوت المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة أول طنطا بفتح باب التحقيق في واقعة العثور على جثة أمين شرطة طافية بضفاف ترعة الملاحة بطنطا والتأكد من وجود شبهه جنائية في الحادث من عدم.

كما وجهت النيابة العامة بانتقال فريق من أعضائها لمعاينة موقع الحادث وتفريغ كاميرات مراقبة بمحيط موقع الحادث.

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية منذ قليل من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة امين شرطة مجهولة بضفاف مياه ترعة الملاحة بنطاق دائرة قسم شرطة أول طنطا وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة العثور على جثة أمين شرطة بضفاف مياه ترعة الملاحة بنطاق دائرة القسم.

كما انتقلت القيادات الأمنية برئاسة اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية والعميد خالد عبد الفتاح رئيس مباحث المديرية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها لتحديد هوية الجاني ومراكب واقعة إنهاء حياة أمين الشرطة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرتها.