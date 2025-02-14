عيد الحب.. دعاء للزوج بالرزق الواسع والتوفيق فى العمل وتفريج الهم

دعاء للزوج فى عيد الحب، من أجمل ما تقدمه الزوجة لزوجها هو دعاء جميل، يعينه على مصاعب الحياة، ويساعد في زيادة الألفة، ودعاء للزوج بالرزق، ودعاء للزوج الصالح، ودعاء للزوج بالسعادة، ودعاء للزوج بالتوفيق، فتسعى الكثير من الزوجات للحفاظ على منزلها وزوجها وعائلتها بأكملها وتجنب المشاكل والخلافات التي من شأنها تهدد استقرار الحياة الزوجية، وفي سبيل تحقيق ذلك تبحث عن كافة الطرق الممكنة، والتي يأتي في مقدمتها الدعاء، فهذه العبادة العظيمة هي الطريق الأمثل لتحقيق الغايات.

لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء للزوج بالرزق الواسع والتوفيق فى العمل وتفريج الهم.

دعاء للزوج

اللهم سخر لزوجي جنود الأرض وملائكة السماء اللهم افتح لزوجي كل أبواب الرزق واجعل كل الخير في طريقه وأبعد عنه كل شر اللهم عظمني في قلب زوجي وجملني في عينه واجعلني له كما يحب واجعله لي كما احب واجعلنا لك يالله كمإ تحبٰ ويسر جميع أمورنا وحقق أمنياتنا انك على كل شيء قدير.

دعاء للزوج بالرزق الواسع

اللهم ارزق زوجي وافتح عليه كل أبواب الرزق واجعل كل الخير في طريقه.

اللهم إني استودعتك زوجي في حله وترحاله اللهم صب عليه من الرزق صبا صبا ولا تجعل رزقه كدا ولا نكدا وبارك له فيما رزقته وادم له عافيته.

اللهم أرزق زوجي مع كل خفقة قلب وطرفة عين فرجا ومخرجا وعفوا وأمنا وإيمانا يارب العالمين.

اللهم أقسم لزوجي من خشيتك ما تحول بينه وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغه به جنتك.

اللهم أرزق زوجي فوق عمره عمرا وفوق صحته عافيه ولا تحرمني من وجوده ورضاه واجعل سعادته كظل ترافقه.

اللهم ارزق زوجي المال الوفير والصحة وسهل له نواياه.

اللهم ارزق زوجي رزقا لا تجعل لاحد فيه منة ولا في الاخرة عليه تبعه برحمتك ياارحم الراحمين.

اللهم ارزق زوجي الجنه فانهم جنة حياتي.

اللهم ارزق زوجي وافتح عليه كل أبواب الرزق واجعل كل الخير في طريقه يا ارحم الراحمين.

استودعتك يا الله قلب زوجي وراحته وعافيته اللهم اني أعيذه من الم يخفي إبتسامته اللهم ارزقني فيضا من السعادة.

اللهم أدم على زوجي ابتسامته وصحته وعافية وارزقه العمر المديد وارونا بوفرة غيثك وعظيم رحمتك.

دعاء للزوج بالتوفيق فى العمل

اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ووجهك الأكرم وعطيتك الجزيل ان ترزق زوجى من حيث لا يحتسب وتصب عليه الرزق صبا ولا تجعل عيشه كدا وتغدق عليه من كل خير.

ربِ أعوذ بك من الذنوب التي تمنع البركة، وتؤخر العطاء والتوفيق، وأعوذُ بك من كلّ عملٍ يحجز النعم .. اللهمّ أكرم زوجي الغالي ووسّع له في رزقه مدّ بصره، واصرف عنهُ يا سيّدي كلّ سوء، اللهمّ إن كان رزقه في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه اللهمّبرحمتك وكرمك عليه

ربِ أسألك سعةً في الرزق لزوجي وبارك لنا فيه، وارزقه الرزق الكثير الطيب .. اللهمّ إني أسألك الكسب الطيب، والمال الحلال الذي يغنينا عن سؤال أحدٍ من خلقك يا رب العالمين.

اللهم افتح لزوجي يا سيّدي من أبوابك التي لا تنفد ما يُعجزنا عن شكرك يارب العالمين.

دعاء للزوج بالسعادة

ربِ استودعتك زوجي الغالي في حّله وترحاله،فاللهمّ صبَ عليه من الرزق صبا صبا ولا تجعل رزقه كدّا ولا نكدا،وبارك له فيما رزقته وادم له عافيته، اللهمّ سخر لزوجي جنود الأرض وملائكه السماء، وارزقه من فضلك العظيم ما يُدهشنا ويزح عنّا هذا الكرب برحمتك يا رحيم.

اللهمّ إنّي أسألك بكلّ اسمٍ هو لك ألاّ تُضيع لزوجي تعب ولا تهدم له حلم وطموح،واجعل التوفيق والسداد حليفاً من عندك، ووفقه فإن التوفيق من عندگ وسهل أمره في الأمور كلّها.

يا رب بكل اسم سميته لنفسك أن تعين زوجي على حسن طاعتك.

اللهم أرزق زوجي حبك وحب كل عمل تحبه يا الله.

يا حنان يا منان، سبحانك إذا قولت للشيء كن فيكون. اكتب لزوجي الخير كله وعجل به، وارزق زوجي ما تقر به عيني ويسكن إليه قلبي.

دعاء للزوج بتفريج الهم

أسألك اللهم أن ترحم ضعفنا وقلة حيلتنا، أن تكفينا بحلالك عن حرامك، وترزقنا من حيث لا نحتسب.

اللهم هب لنا ذرية صالحة طيبة عاجلًا غير آجلًا، إنك سميع الدعاء.

اللهم اجعل زوجي يخافك ولا يظلمني ويكون خيراً لي في دنيانا وديننا وعاقبة أمرنا يا رب.

اللهمَّ أطل في عمر زوجي بالصحة والعافية، يا رب لقد منحني السعادة يوماً.

ربِّ، إنك تعلم أن زوجي حبيبي وقرة عيني، فأحفظه لي وبارك في عمره وزدني حباً له.

اللهم هو زوجي وحبيبي وسعادتي في هذه الحياة يارب اسعد قلبه بقدر مايسعدني اللهم إني استودعك قلبه وروحه وعافيته فاحفظه لي يارب.

اللهم إني أستودعتك شخصا أحببته بطهر الأمنيات و بصفاء النيه اللهم احفظه لي ثم أسعد قلبه زوجي.

هو زوجي و حبيبي سر سعادتي في هذه الحياه يارب اسعد قلبه وابعد عنه كل اذى اللهم إني استودعتك قلبه وروحه وعافيته وجسده فاحفظه لي.

اللهم احفظ لي زوجي من كل اذى واجعله من أسعد خلقك وبشره بالأقدار السعيدة بقدر حبي له.

اللهم استودعتك زوجي ونفسي وسعادتي معه وايامي القادمه وان تنعم عليا بطفل يربط بيننا على طاعتك ومحبتك يارب هو حبيبي يارب لاتحني له ظهرا ولا تعظم عليه امرا يارب اسعد قلبه واحفظه وارزقه كل خيرك.

اللهم اسعد قلبي وقلب زوجي واحفظه لي من كل شر ومكروه.

استودعك الله في كل لحظه. اللهم اسعد قلبه زوجي.

اللهم سخر زوجي لي وأجعل السعاده طريقنا ربي اسعد قلب امي وابي أزهر حياتي ي الله بنبات حسنٰ.

اللهم جملني وجمل حالي وجملني في عين زوجي وجمله في عيني والف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واجعل الموده والرحمه والحب بيننا واجعل بيتنا عامر ولاتحجنا لاحد وادم علينا السعاده والرضا واكتبنا من الفائزين بجنتك.

دعاء للزوج في العمل

اللهم أقسم لزوجي من خشيتك ما تحول بينه وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغه به جنتك، اللهم أرزق زوجي فوق عمره عمرًا، وفوق صحته عافيه، ولا تحرمني من وجوده ورضاه، واجعل سعادته كظل ترافقه، اللهُمَّ إني أسالك باسمك الأحد، أن ترزق زوجي برّ والديه، وتعينه على طاعتهما، يا لطيف، يا لطيف، يا لطيف، أسألك بلطفك الخفيّ وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تُسخّر لي من هو أقوى منّي، وأن تجعلني سكناً لزوجي، وتجعله سكناً لي ، ويستحب في دعاء للزوج بالرزق والتوفيق أيضا أن تقول الزوجة اللهُمَّ بارك لنا في ذريتنا كما باركت لإبراهيم في ذريته، وصبّر زوجي علي، وصبرني عليه، وانزع الشيطان مما بيننا.

دعاء للزوج العصبي

اللهم أجعل بيننا من الموده والرحمة أفضلها، وأرزقنا الصبر والحلم أكمله وأجعلنا على منابر من نور، وأسعدني معه وبقربه في الدنيا وفي جنه السرور. وأهدنا يالله لما فيه الخير والصلاح، وارحمنا برحمتك يا رحيم ياكريم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، و دعاء للزوج بالهدايةاللهم انت الهادي المصلح أهدي وأصلح بيني وبين زوجي وأظهر له محاسني وأظهر لي محاسنه ورضني بما قسمت لي وبارك لي فيه، اللهم اهدينا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وغفر لنه فيمن غفرت وستغفر ربى وأتوب أليك ربى أهدي لي زوجي وعفو عني يا ارحم الرحمين.