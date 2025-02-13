خضار غير متوقع يحمى من أنواع السرطان | أبرزها الثدى والبروستاتا

يعد مرض السرطان من أخطر الأمراض التى تهدد البشر خاصة الأنواع التى تصيب الرجل والمرأة فى الأماكن التناسلية.

ووفقا لما جاء فى موقع “tuasaude ” يساعد الجزر على الحماية من السرطان.



تشير الأدلة إلى أن تناول مستويات عالية من الكاروتينات من الفواكه والخضروات يمكن أن يكون وقائيًا فيما يتعلق بتكرار الإصابة بالسرطان وهذه المواد جميعها موجودة فى الجزر.

تظهر الدراسات أن مضادات الأكسدة الموجودة في الجزر قد تكون قادرة على محاربة خلايا سرطان الدم وقد تلعب دورًا في تقليل خطر الإصابة ببعض أكثر أنواع السرطان انتشارًا، بما في ذلك سرطان البروستاتا وسرطان المبيض وسرطان الثدي.

وقد رصدت إحدى الدراسات تأثير تناول النساء اللاتي سبق لهن الإصابة بسرطان الثدي ثماني أونصات من عصير البرتقال الطازج وعصير الجزر يوميًا لمدة ثلاثة أسابيع.

وأظهرت هذه النتائج أن تناول عصير الجزر الطازج يوميًا يفيد دفاعات الجسم ضد السرطان وكان نهجًا فعالًا لزيادة مستويات الكاروتينات المضادة للأكسدة الواقية في الدم، والتي تقلل من الإجهاد التأكسدي الذي يمكن أن يعزز نمو السرطان.

توصلت دراسة تحليلية أجريت عام 2018 للتحقيق في العلاقة بين تناول الجزر الغذائي وخطر الإصابة بسرطان الثدي إلى أن "الدراسات الحالية تشير بشكل عام إلى أن تناول الجزر الغذائي كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي".

وتشير أبحاث أخرى إلى أن فوائد الجزر للرجال تشمل القدرة على تقليل خطر إصابة الرجل بسرطان البروستاتاكما أظهرت عدد من الدراسات أن تناول الجزر قد يلعب دورًا رئيسيًا في الوقاية من سرطان المعدة، وهو ثالث سبب رئيسي للوفاة المرتبطة بالسرطان.

بالإضافة إلى ذلك، تم اقتراح مستخلص عصير الجزر كعلاج محتمل لسرطان الدم بسبب عوامل مكافحة السرطان بما في ذلك البولي أسيتيلين “فالكارينول، فالكارينديول وفالكارينديول-3-أسيتات” والكاروتينات مثل بيتا كاروتين ولوتين.