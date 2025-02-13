محافظ الدقهلية: إحالة مدير وحدة طب الأسرة بقلابشو للتحقيق لغياب الأطباء

قرر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إحالة مدير وحدة طب الأسرة بقلابشو للتحقيق بسبب تغيب عدد كبير من أطباء الوحدة، وأكد أن مصالح المواطنين خاصة المرضى فوق كل اعتبار ولا يجوز التهاون أو التقصير فيها تحت أي مبرر.

كما كلف رئيس مركز ومدينة بلقاس والإدارة العامة للاملاك بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع هيئة التنمية والمشروعات الزراعية لسرعة البدء في إجراءات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، ووجه بتطوير ورفع كفاءة الوحدة القروية بقلابشو وتحسين الصورة الجمالية لها بما يليق بالمواطنين.

كما وجه لرئيس مركز ومدينة بلقاس بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستصدار قرار التخصيص لمكتب بريد قلابشو خلال 10 أيام، لتوفير تقديم الخدمات البريدية للمواطنين بالقرية والمناطق المجاورة، كما كلف بسرعة الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة الوحدة القروية بقلابشو.

وشدد محافظ الدقهلية على رفع مستوى النظافة بالقرية، واستمرار عمل معدات النظافة بانتظام ورفع أي تجمعات قمامة ومخلفات أولا بأول، حفاظا على المظهر العام للقرية ونظافتها، وحرصا على صحة وسلامة المواطنين.

جاءت قرارات المحافظ خلال جولته التفقدية بمركز ومدينة بلقاس، الذي تفقد خلالها قرية قلابشو للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات.