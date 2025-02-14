ليلى علوي لـ حنان ترك: وحشتينا

حرصت الفنانة ليلى علوي على توجيه رسالة تهنئة للفنانة حنان ترك، بمناسبة عيد الحب، وشهر رمضان المبارك.



وقالت ليلى علوي خلال لقاء لها مع برنامج "جوسيبس" في حلقة بمناسبة عيد الحب للحديث عن ذكريات فيلم حب البنات: "وبالمناسبة نقول لحنان ترك تحية كبيرة بنحبك أوي ووحشتينا وكل سنة وأنتي طيبة، وهابي فالنتين ورمضان كريم، وكل حاجة حلوة".





أخر أعمال حنان ترك

يُشار إلى أنّ أخر أفلام الفنانة حنان ترك كان فيلم «المصلحة» للمخرجة ساندرا نشأت، إذ قدمت دور زوجة الفنان أحمد السقا، ضمن الأحداث، وقررت بعدها مباشرة إعلان اعتزال التمثيل نهائيا والابتعاد عن الشاشة.

وكان آخر مسلسلات حنان ترك، هو مسلسل أخت تريز، الذي تم عرضه عام 2012، واعتزلت بعده، ولكن شاركت بعدها في الأداء الصوتي لمسلسلات كارتونية، أبرزها مسلسل «كليم الله».