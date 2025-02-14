ربنا يدي كل واحد على قد نيته.. كزبرة يوجه رسالة للجمهور

حرص مؤدي المهرجانات أحمد بحر الشهير بـ كزبرة، على توجيه نصيحة لجمهوره ومتابعيه بمناسبة ليلة النصف من شعبان.



وكتب كزبرة عبر خاصية استوري علي حسابه بـ إنستجرام: "قوم صلي وادعي ده يوم مهم، ويارب يكرم الجميع، ويدي كل واحد على قد نيته".

يذكر أن آخر أعمال كزبرة فيلم «الحريفة 2» تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويشهد مشاركة عدد كبير من نجوم الفن كضيوف شرف، من بينهم آسر ياسين، أحمد فهمي، وأسماء جلال، بالإضافة إلى الظهور المميز لنجم كرة القدم المعتزل مايكل أوين.



وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي مشوق يجمع بين الرياضة والصراعات الاجتماعية، ما جعله يحظى بإشادة النقاد والجمهور.



«الحريفة 2» يعتبر الجزء الثاني من فيلم الحريفة 1 الذي نجح في تحقيق إيرادات تجاوزت الـ75 مليون جنيه في دُور العرض المصرية.







