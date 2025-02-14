كوبارسي يمدد عقده مع برشلونة لـ 2029

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا عن تمديد عقد مدافعه الشاب باو كوبارسي حتى 30 يونيو 2029. كان هذا التمديد متوقعًا منذ تجديد عقده في مايو الماضي، حيث تم الاتفاق على تمديد العقد تلقائيًا لمدة عامين إضافيين عند بلوغه سن الثامنة عشرة في 22 يناير الماضي.

منذ تصعيده إلى الفريق الأول، أصبح كوبارسي، البالغ من العمر 18 عامًا، عنصرًا أساسيًا في دفاع برشلونة، تحت قيادة المدرب الألماني هانسي فليك، شارك في 88% من دقائق اللعب هذا الموسم، موزعة على 36 مباراة في الدوري الإسباني، دوري أبطال أوروبا، كأس الملك، وكأس السوبر. بالإضافة إلى ذلك، قدم ثلاث تمريرات حاسمة في الدوري.

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية النادي لتأمين مستقبل مواهبه الشابة، مثل رونالد أراوخو، بيدري، جافي، وجيرارد مارتين. يُذكر أن الشرط الجزائي في عقد كوبارسي يبلغ 500 مليون يورو.