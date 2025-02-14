الأهلي يقدم عرضا جديدا لتجديد عقد ياسر إبراهيم ورامي ربيعة

كشف الإعلامي جمال الغندور عن تفاصيل العرض الجديد الذي قدمه النادي الأهلي لثنائي خط الدفاع، ياسر إبراهيم ورامي ربيعة، من أجل تجديد عقديهما مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الغندور خلال برنامجه “ستاد المحور” أن إدارة الأهلي ترغب في استمرار اللاعبين لفترة أطول، نظرًا لدورهما البارز في خط الدفاع والخبرة التي يمتلكانها، وهو ما دفعها لتقديم عرض جديد يشمل مدة تعاقد تمتد لموسمين، مع إمكانية التمديد لموسم ثالث وفقًا لشروط محددة.

وأضاف الغندور أن العرض المالي المقدم لكل لاعب يصل إلى 18 مليون جنيه في الموسم الأول، وهو المبلغ الذي يشمل قيمة التعاقد إلى جانب الحوافز والإعلانات. كما يتضمن العقد بندًا ينص على زيادة قيمة التعاقد بنسبة 10% في الموسم الثاني، مما يضمن للاعبين تحسنًا ماليًا خلال فترة بقائهما مع الفريق.

وأشار إلى أن الأهلي يسعى للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، خاصة في ظل المنافسة القوية على البطولات المحلية والقارية، حيث يعتبر ياسر إبراهيم ورامي ربيعة من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني بقيادة المدرب. كما أن استمرار اللاعبين مع الفريق يساهم في تعزيز الاستقرار الدفاعي، وهو ما تبحث عنه الإدارة في ظل التحديات المقبلة.

وأكد الغندور أن الأهلي يضع ملف تجديد عقود اللاعبين ضمن أولوياته خلال هذه الفترة، حيث يسعى للحفاظ على العناصر الأساسية التي ساهمت في تحقيق النجاحات خلال المواسم الماضية. وأوضح أن عرض الأهلي يعكس رغبة الإدارة في الحفاظ على اللاعبين الدوليين، خاصة مع اهتمام بعض الأندية بالتعاقد معهما.

في الوقت ذاته، لم يحسم الثنائي قرارهما النهائي بشأن العرض، حيث يدرسان الشروط المالية والفنية قبل اتخاذ القرار النهائي. ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في هذا الملف، خاصة أن النادي يسعى لحسم الأمور سريعًا قبل نهاية الموسم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الأهلي لتأمين مستقبل الفريق، حيث سبق للنادي أن قام بتجديد عقود عدد من لاعبيه الأساسيين للحفاظ على الاستقرار الفني، وضمان استمرار المنافسة على الألقاب. ويترقب جمهور الأهلي القرار النهائي للثنائي، في ظل التوقعات بأن يتم حسم الملف خلال الفترة القريبة المقبلة.