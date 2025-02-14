لو هتسافر.. مواعيد القطارات اليوم

يبحث عدد كبير من المواطنين عن مواعيد سفر القطارات على خطوط السكة الحديد، وقامت هيئة السكة الحديد بتحديد مواعيد ثابتة للقطارات.

فيما يلي مواعيد القطارات المكيفة والقطارات الروسية العادية التي تعمل على خط (القاهرة - الإسكندرية والعكس)، مع التنبيه إلى أنه يجب الحجز المسبق للسفر على بعض هذه القطارات.

القطارات المكيفة والروسية على خط (الإسكندرية - القاهرة)





- قطار رقم 568 (سياحي) - الإسكندرية - القاهرة: موعد قيامه الساعة 18:10 مساءً.

- قطار رقم 118 (تهوية) - الإسكندرية - القاهرة: موعد قيامه الساعة 17:10 مساءً.

- قطار رقم 32 (تهوية) - الإسكندرية - القاهرة: موعد قيامه الساعة 18:10 مساءً.

- قطار رقم 930 (مكيف) - الإسكندرية - القاهرة: موعد قيامه الساعة 20:10 مساءً.

- قطار رقم 920 (مكيف) - الإسكندرية - طنطا: موعد قيامه الساعة 22:00 مساءً.

- قطار رقم 18 (روسية) - الإسكندرية - القاهرة: موعد قيامه الساعة 13:10 ظهرًا.

- قطار رقم 28 (روسية) - الإسكندرية - القاهرة: موعد قيامه الساعة 20:20 مساءً.

- قطار رقم 8 (روسية - تهوية) - الإسكندرية - القاهرة: موعد قيامه الساعة 5:10 صباحًا.

- قطار رقم 3024 (ثالثة مكيفة) - الإسكندرية - القاهرة: موعد قيامه الساعة 10:00 صباحًا.

- قطار رقم 902 (مكيف) - الإسكندرية - القاهرة: موعد قيامه الساعة 6:00 صباحًا.

- قطار رقم 906 (مكيف) - الإسكندرية - القاهرة (مباشر): موعد قيامه الساعة 7:00 صباحًا.

- قطار رقم 900 (مكيف) - الإسكندرية - القاهرة: موعد قيامه الساعة 8:15 صباحًا.

- قطار رقم 912 (مكيف) - الإسكندرية - القاهرة: موعد قيامه الساعة 11:30 صباحًا.

- قطار رقم 914 (مكيف) - الإسكندرية - القاهرة: موعد قيامه الساعة 13:00 ظهرًا.

- قطار رقم 916 (مكيف) - الإسكندرية - القاهرة (مباشر): موعد قيامه الساعة 14:00 ظهرًا.

- قطار رقم 922 (مكيف) - الإسكندرية - القاهرة: موعد قيامه الساعة 15:30 عصرًا.

- قطار رقم 928 (مكيف) - الإسكندرية - القاهرة: موعد قيامه الساعة 19:00 مساءً.

- قطار رقم 1130 (ثالثة مكيفة) - الإسكندرية - القاهرة: موعد قيامه الساعة 19:30 مساءً.

القطارات المكيفة والروسية على خط (القاهرة - الإسكندرية)





- قطار رقم 915 (مكيف) - القاهرة - الإسكندرية: موعد قيامه الساعة 15:10 عصرًا.

- قطار رقم 21 (تهوية) - القاهرة - الإسكندرية: موعد قيامه الساعة 15:25 عصرًا.

- قطار رقم 921 (مكيف) - القاهرة - الإسكندرية: موعد قيامه الساعة 18:00 مساءً.

- قطار رقم 925 (مكيف) - القاهرة - الإسكندرية: موعد قيامه الساعة 18:15 مساءً.

- قطار رقم 923 (مكيف) - القاهرة - الإسكندرية: موعد قيامه الساعة 16:00 مساءً.

- قطار رقم 931 (مكيف) - القاهرة - الإسكندرية: موعد قيامه الساعة 20:15 مساءً.

- قطار رقم 31 (مكيف) - القاهرة - الإسكندرية: موعد قيامه الساعة 20:30 مساءً.

- قطار رقم 1203 (تهوية) - القاهرة - الإسكندرية: موعد قيامه الساعة 13:25 ظهرًا.

- قطار رقم 2023 (تالجو) - القاهرة - الإسكندرية: موعد قيامه الساعة 14:00.

- قطار رقم 23 (تهوية) - القاهرة - الإسكندرية: موعد قيامه الساعة 16:30 ظهرًا.

- قطار رقم 3023 (ثالثة مكيفة) - القاهرة - الإسكندرية: موعد قيامه الساعة 17:00.

- قطار رقم 3009 (ثالثة مكيفة) - القاهرة - الإسكندرية: موعد قيامه الساعة 19:10.

- قطار رقم 3022 (ثالثة مكيفة) - المنصورة - الإسكندرية: موعد قيامه الساعة 19:15.

- قطار رقم 934 (مكيف) - الإسكندرية - الأقصر: موعد قيامه الساعة 22:15.

- قطار رقم 119 (تهوية) - القاهرة - الإسكندرية: موعد قيامه الساعة 5:00 صباحًا.

- قطار رقم 903 (مكيف) - القاهرة - الإسكندرية: موعد قيامه الساعة 6:00 صباحًا.

- قطار رقم 7 (تهوية) - القاهرة - الإسكندرية: موعد قيامه الساعة 6:20 صباحًا.

- قطار رقم 1205 (تحيا مصر) - القاهرة - الإسكندرية: موعد قيامه الساعة 6:45 صباحًا.

- قطار رقم 1131 (ثالثة مكيفة) - القاهرة - الإسكندرية: موعد قيامه الساعة 7:00 صباحًا.

- قطار رقم 2025 (تالجو) - القاهرة - الإسكندرية: موعد قيامه الساعة 8:00 صباحًا.

- قطار رقم 905 (VIP) - القاهرة - الإسكندرية: موعد قيامه الساعة 9:00 صباحًا.

- قطار رقم 901 (مكيف) - القاهرة - الإسكندرية: موعد قيامه الساعة 8:10 صباحًا.

- قطار رقم 911 (مكيف) - القاهرة - الإسكندرية: موعد قيامه الساعة 10:00 صباحًا.

- قطار رقم 1211 (تحيا مصر) - القاهرة - الإسكندرية (مباشر): موعد قيامه الساعة 10:10 صباحًا.

- قطار رقم 913 (مكيف) - القاهرة - الإسكندرية: موعد قيامه الساعة 12:00 ظهرًا.

- قطار رقم 917 (VIP) - القاهرة - الإسكندرية (مباشر): موعد قيامه الساعة 15:00 ظهرًا.

- قطار رقم 919 (مكيف) - القاهرة - الإسكندرية: موعد قيامه الساعة 14:25 ظهرًا.