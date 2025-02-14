التصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها بمزرعة دواجن في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها إثر سقوط آلة رفع أعلاف داخل مزرعة دواجن تعمل داخلها بالوحدة المحلية بقرية الشقر وذلك بعد توقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد سعيد مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد ورود بلاغا من “محمد. س - 35 سنة” بوفاة زوجته إثر ادعاء اصطدامها بآلة رفع أعلاف مزرعة دواجن محل عملها بقرية كفر كردى.

وانتقلت على الفور ضباط البحث الجنائي بقيادة المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، وتبين من المعاينة أن الجثة لـ ربة منزل تدعى “أسماء. م - 27 سنة” تعمل فى مزرعة دواجن ملك “عبدالرحمن. د”.

وتبين أنه أثناء عملها فى رفع الأعلاف فى الطابق السابع سقطت آلة رفع الأعلاف بشكل مفاجئ داخل المزرعة ولقيت مصرعها فى الحال.

ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى كفر شكر التخصصى، تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.