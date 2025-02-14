فوائده لا تصدق.. ما هو الزبادي اليوناني والفرق بينه وبين الزبادي العادي

يبدأ الزبادي اليوناني بنفس طريقة الزبادي العادي ثم يتحول إلى زبادي أكثر كثافة وأعلى بروتينًا بإحدى طريقتين، يمكن صنع الزبادي اليوناني إما عن طريق تصفية الزبادي العادي لإزالة اللبن والسوائل الإضافية أو عن طريق إضافة مكونات مثل بروتين مصل اللبن ومركز بروتين الحليب إلى الزبادي العادي حتى يصبح قوامه أكثر سمكًا.، بغض النظر عن كيفية صنعه، يتم إنتاج زبادي كريمي لاذع ولأن المزيد من المكونات والعمالة تدخل في صنعه، فإن الزبادي اليوناني عادة ما يكلف أكثر.

الفرق بين الزبادي اليوناني والزبادي العادي

يتم تصنيع الزبادي اليوناني عن طريق تصفية مصل اللبن الزائد في الزبادي العادي، مما يجعله أكثر سمكًا وكريميًا ونكهة أقوى من الزبادي العادي، في حين أن الزبادي اليوناني يحتوي على سكر أقل وبروتين أكثر من الزبادي العادي، فإن الزبادي العادي يوفر ضعف معدن الكالسيوم المقوي للعظام مقارنة بالزبادي اليوناني، يميل الزبادي اليوناني أيضًا إلى أن يكون أكثر تكلفة من الزبادي العادي، لأن المزيد من الحليب يدخل في صنع كل كوب.

يمكن أن يكون الزبادي خيارًا مغذيًا بغض النظر عما إذا كنت تختار الزبادي اليوناني أو العادي، كلاهما يحتوي على البروتين والكالسيوم والبروبيوتيك - البكتيريا الجيدة التي تساعد في الحفاظ على صحة أمعائك، يوصى باختيار النوع العادي لكلا النوعين من الزبادي، تضيف الأنواع المنكهة سكرًا غير ضروري - قد يحتوي بعضها على ما يصل إلى 7 ملاعق صغيرة من السكر المضاف، إذا كنت تريد القليل من الحلاوة، أضف الفاكهة الطازجة أو المجمدة، أو ملعقة أو ملعقتين من العسل أو شراب القيقب بدلاً من ذلك.