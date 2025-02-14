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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الإسماعيلي بالدوري

الأهلي والإسماعيلي
الأهلي والإسماعيلي
حمزة شعيب

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة الإسماعيلي المقررة يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يأتي ذلك بعد حصول الفريق على راحة يوم الخميس، عقب الفوز على غزل المحلة بهدف نظيف في الجولة الثالثة عشرة.

آخر نتائج الأهلي

فاز الأهلي على غزل المحلة بهدف نظيف يوم الثلاثاء الماضي على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري. ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب، حيث يسعى لتعزيز موقعه من خلال تحقيق الفوز في المباراة القادمة.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

تُلعب المباراة يوم الأحد المقبل، 16 فبراير 2025، في السابعة مساءً على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي

تنقل قناة "أون تايم سبورتس" مباراة الأهلي والإسماعيلي، مع وجود استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية لتقديم التحليل والتعليق على أحداث المباراة.

مشوار الأهلي في الدوري هذا الموسم

افتتح الأهلي مشواره في الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 في الجولة الأولى، ثم حقق سلسلة من النتائج الإيجابية شملت الفوز على زد والاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي وسموحة والجونة ومودرن سبورت وبتروجت وغزل المحلة، بالإضافة إلى تعادلات مع البنك الأهلي وإنبي وفاركو وبيراميدز.

مباراة الأهلي القادمة الأهلي الإسماعيلي

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