ميناء رفح البري يستقبل دفعة جديدة من المصابين والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة

استقبل ميناء رفح البري بمحافظة شمال سيناء اليوم /الجمعة/ دفعة جديدة من المصابين والمرضي الفلسطينيين من قطاع غزة.. فيما تواصل إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية المتنوعة إلى سكان القطاع.

وقال مصدر مسئول بميناء رفح البرى إن الدفعة الـ 13 من المصابين والمرضي الفلسطينيين بدأت تدخل رفح؛ تمهيدا لنقلهم بسيارات الإسعاف؛ لتلقي العلاج والرعاية الطبية في مستشفيات شمال سيناء ومحافظات الجمهورية.

وفي السياق، أشار إلى أن شاحنات المساعدات المتنوعة شرعت - منذ صباح اليوم - في الدخول إلى قطاع غزة وعددها 60 شاحنة مساعدات و14 شاحنة وقود.

ولفت إلى أن المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وتمهيد الطرق التي دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب على غزة طوال 15 شهرا؛ لا تزال تصطف لليوم الثاني أمام معبر رفح البري؛ تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة، خلال الفترة المقبلة.