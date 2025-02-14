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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

زوجة رامي صبري تحتفل بعيد الحب بهذه الطريقة

زوجة رامي صبري
زوجة رامي صبري
يارا أمين

نشرت شيري عادل زوجة الفنان رامي صبري، صور تجمعهما سويا بمناسبة عيد الحب على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، وعلقت: “عيد حب سعيد”، ليرد عليها رامي صبري بقلبين.

أحدث أغاني رامي صبري

وطرح الثنائي رامي صبرى وتامر حسني ديو «فعلا مبيتنسيش» من خلال الصفحة الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .

الأغنية من كلمات الشاعر عمرو تيام وهى من ألحان شادي حسن وتوزيع وميكس وماستر طارق توكل وآخرجها تامر حسني

أغاني رامي صبري

واحتفل الفنان رامي صبري بتخطي أغنيته الشهيرة “يمكن خير” حاجز ال٣٧٠ مليون مشاهدة على جميع المنصات ، بعد طرحها بعام واحد.

ونشر رامي صبري أرقام المشاهدات على جميع المنصات الموسيقية عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام من خلال خاصية الأستوري .

كما أطلق المطرب رامي صبري ألبومه الجديد “أنا جامد كده كده”، الذي يضم أغاني “أنا جامد كده كده” من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري. وتوزيع جلال الحمداوي وأغنية “كداب” كلمات عمرو المصري وألحان وتوزيع عمرو الخضري وأغنية على بالي كلمات مصطفى مدكور وألحان محمد علي ورامي صبري وتوزيع محمد يسي.

ويضم الألبوم أغاني “فيها أيه” كلمات محمد عاطف وألحان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي وأغنية “كنا معدين” كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري وأغنية ما بتحصليش كتير من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي.

تامر حسني رامي صبري عيد الحب شيري عادل ديو «فعلا مبيتنسيش»

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