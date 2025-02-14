استمرار توافد المواطنين إلى سوق اليوم الواحد بشارع قناة السويس بالمنصورة

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على استمرار عمل سوق اليوم الواحد، أمام مصنع الألبان بشارع قناة السويس بالمنصورة، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بعد الأداء المتميز لأسواق اليوم الواحد التي انطلقت بالدقهلية، واستجابة لطلب المواطنين بتوفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، تلائم دخل الأسر والمساهمة في رفع الأعباء، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين.

وأوضح المحافظ أن سوق اليوم الواحد بالمنصورة يعرض الأسماك بأسعار تنافسية تبدأ من 25 جنيه، تناسب محدودي الدخل والأسر المتوسطة، وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير جميع صور الدعم والرعاية للمواطنين في مختلف المجالات خاصة فيما يتعلق بالسلع والمنتجات الغذائية المختلفة بأسعار مخفضة عن طريق التوسع في إقامة منافذ البيع لتخفيف العبء عن المواطنين.

ودعا محافظ الدقهلية المواطنين للاستفادة من السلع المعروضة بأسواق اليوم الواحد وشراء احتياجاتهم من المواد والسلع التموينية والخضروات والفاكهة واللحوم والمجمدات بأسعار مخفضة تصل لأكثر من 30%، ووجه الشكر لجميع الجهات المعنية التي تشارك في تنظيم السوق، سواء من الوحدات المحلية أو المديريات الخدمية بالدقهلية.

واكد المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، على توافد المواطنين على السوق بكثافة بسبب انخفاض أسعار السلع المعروضة وجودتها، حيث يتم بيع الأسماك بأسعار تبدأ من 25 جنيه حتى 60 جنيه، مشيرا إلى أن وزارة التموين من خلال هذه المبادرة تهدف إلى تيسير وصول السلع إلى التجمعات السكنية.