رجال يد الأهلي يفوز على طلائع الجيش في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، فوزا ثمينا على حساب نظيره فريق طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت الفريقين ‏ضمن منافسات بطولة الدوري.



وأقيمت المباراة على صالة المركز الأولمبي، وقدم خلالها الفريقان أداءً قويًا على الصعيدين الدفاعي والهجومي والتصويبات القوية.‏



وشهدت المباراة، تقدم فريق رجال يد الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 16-9، وفي الشوط الثاني واصل الفريق تقدمه ليحسم المباراة بفارق كبير لتنتهي بنتيجة 35-21.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد فاز في المباراة السابقة علي فريق سموحة بنتيجة 31-29 ضمن منافسات بطولة الدوري.



ومن المقرر أن يلتقي رجال يد الأهلي في المباراة المقبلة مع فريق سبورتنج، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري.