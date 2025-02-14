قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطاقة الذرية تحذر: الوقت ينفد بشأن برنامج إيران النووي
9 أيام إجازة في رمضان 2025 للموظفين والطلاب.. تعرف عليها
الحجر الزراعى: نسعى لفتح السوق الصيني أمام الفراولة والنباتات الطبية
معبر رفح يستعد لاستقبال الدفعة الـ13 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين
مدبولي: نتطلع لتعزيز التعاون مع زامبيا في مجالات الزراعة والثروة السمكية
رسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع بيسيرو لتدريب الفريق
موعد أول أيام رمضان 2025 .. وعدد ساعات الصوم وهل شعبان 29 يوما؟ اعرف التوقيت الصحيح
هل يجوز جمع الصلوات بسبب ظروف العمل؟.. أمين الفتوى يجيب
نيللي كريم عن ارتباطها: اختياراتي مدمرة حياتي
ماذا يفعل من لم يوفق لإحياء ليلة النصف من شعبان ؟.. الإفتاء تقدم حلا
رجال يد الأهلي يفوز على طلائع الجيش في الدوري
تشغيل أول عيادة لعلاج اعتلال عضلة القلب بمستشفى الشيخ زايد التخصصي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نيللي كريم عن ارتباطها: اختياراتي مدمرة حياتي

نيللي كريم
نيللي كريم
قسم الفن

حلت الفنانة نيللي كريم، ضيفة على الإعلامي معتز الدمرداش، من خلال برنامج “ضيفي”، وتحدثت فيها عن حياتها الفنية والشخصية.

وقالت نيللي كريم، خلال الحلقة إنها غير مرتبطة حاليا، مضيفة: «السنجلة حلوة والجواز حلو على حسب.. واختياراتي مدمرة حياتي وانا دلوقتي ولو لقيت الشخص المناسب هرتبط لكن بفضل يكون برة الوسط الفني وانا دلوقتي مرتاحة وبشكل كبير قافلة الباب على موضوع الارتباط».

نيللي كريم - مسلسل إخواتي 

من جهة أخرى، عرضت قناة الحياة الفضائية، برومو مسلسل إخواتي لـ الفنانين نيللي كريم وروبي وكندة علوش، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل عبر شاشات الشركة المتحدة.

ويبدأ البرومو، بتساؤلات من بطلات مسلسل إخواتي، حول الأحلام التي تتحقق، ولقطات خاطفة للصراع الدرامي الذي يحدث لبطلات العمل (4 أخوات).

بوستر مسلسل إخواتي

روجت الفنانة كندة علوش لأحدث مسلسلاتها المتتظرة “إخواتي” والمقرر طرحه في ماراثون رمضان المقبل ٢٠٢٥.

ونشرت كندة علوش، البوسترات الدعائية للمسلسل عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، وظهر فى البوستر كل من النجوم كندة علوش ، جيهان الشماشرجي ، روبي، ونيللى كريم.

وطرحت منصة watch it البوسترات الرسمية لمسلسل “إخواتي” من بطولة الفنانة نيللي كريم والذى تم تغيير اسمه للمرة الثانية، وذلك بعد ان قرر فريق عمل مسلسل “جانى فى المنام” تغيير اسم العمل الى “إخواتى” للمرة الثانية بعد أن كان اسمه الأول “ناقص ضلع” ليستقر فريق العمل بشكل نهائى على اسم “إخواتي”. 

مسلسل إخواتي

مسلسل إخواتي، من بطولة الفنانة نيللي كريم، كندة علوش ، روبي، جيهان  الشمارجي،  والذى تم تغيير اسمه للمرة الثانية، وذلك بعد أن قرر فريق عمل مسلسل “جانى فى المنام” تغيير اسم العمل الى “إخواتى” للمرة الثانية بعد أن كان اسمه الأول “ناقص ضلع” ليستقر فريق العمل بشكل نهائى على اسم “إخواتي"، والمسلسل مكون من ١٥ حلقة.

أعمال نيللى كريم

وشاركت الفنانة نيللي كريم في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل “فراولة” والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

وتدور أحداث المسلسل حول فتاة ابنة حارس عقار بمنطقة الزمالك تلعب دورها الفنانة نيللي كريم ثم تصبح مع مرور الوقت خبيرة في علم الطاقة وإنفلونسر، وتدخل مجال الغناء، وتمارس مهنة قراءة الفنجان للحصول على الأموال، وبالفعل تنجح في تحويل حياتها من الفقر إلى الثراء، من خلال عملها في المبيعات بإحدي الشركات العالمية.

وشارك في بطولة المسلسل كل من: نيللي كريم، أحمد فهيم، شيماء سيف، توني ماهر، حجاج عبد العظيم، صدقي صخر، دنيا سامي، والمسلسل من إخراج محمد علي.

نيللي كريم الفنانة نيللي كريم معتز الدمرداش برنامج ضيفي أعمال نيللى كريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات قبل رمضان ولا بعده؟.. رئيس الوزراء يعلن موعد التنفيذ رسميًا في هذا التوقيت

زيادة المعاشات قبل رمضان ولا بعده؟.. رئيس الوزراء يعلن موعد التطبيق رسميًا في هذا التوقيت

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. متى يتم صرف مرتبات فبراير 2025؟

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. متى يتم صرف مرتبات فبراير 2025؟

صيام النصف من شعبان

هل يجوز صيام النصف من شعبان اليوم الجمعة فقط؟

الرئيس السيسي

صدور 5 قرارات رئاسية مهمة .. تعرف عليها

زياده

بشاير الحكومة للمواطنين.. زيادة بالمرتبات والمعاشات لتلك الفئات

صورة أرشيفية

عطل فني يضرب طائرة وزير خارجية أمريكا في الجو

الزمالك

ظهور جديد.. جراحة الرباط الصليبي تغييب هذا اللاعب عن الزمالك| ما القصة؟

صورة تعبيرية

بعد إلغاء الاشتراطات.. ما عدد الأدوار المسموح بها في القرى والمدن ؟

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

ربة منزل تشعل النيران في جسدها بسوهاج

صورة أرشيفية

سائق يطلق النار على جاره بسبب خلافات الجيرة في سوهاج

فتاة

بيتاجر فى المخدرات.. تفاصيل شكوى سيدة من زوجها بالجيزة

بالصور

غني بالكالسيوم.. طريقة تحضير السحلب بمذاق لا يقاوم

السحلب
السحلب
السحلب

قبل رمضان.. طريقة عمل عجينة الطعمية وتخزينها في الفريزر

عجينة الطعمية
عجينة الطعمية
عجينة الطعمية

فيديو

نيللي كريم

نيللي كريم عن ارتباطها: اختياراتي مدمرة حياتي

مصطفي جاد وأحمد حلمي

“شهادة حق.. مصطفى جاد يكشف حقيقة فيديو أحمد حلمي”

تحذير لثلاث اندية بسبب المقامرة

هل بينهم منافس ليفربول؟ .. تحذير لثلاثة أندية إنجليزية بسبب المراهنات

انجي مراد

مكنش عندها فيرس.. ابنة خال الفنانة الراحلة انجي مراد تكشف مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

المزيد