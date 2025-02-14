نيللي كريم عن ارتباطها: اختياراتي مدمرة حياتي

حلت الفنانة نيللي كريم، ضيفة على الإعلامي معتز الدمرداش، من خلال برنامج “ضيفي”، وتحدثت فيها عن حياتها الفنية والشخصية.

وقالت نيللي كريم، خلال الحلقة إنها غير مرتبطة حاليا، مضيفة: «السنجلة حلوة والجواز حلو على حسب.. واختياراتي مدمرة حياتي وانا دلوقتي ولو لقيت الشخص المناسب هرتبط لكن بفضل يكون برة الوسط الفني وانا دلوقتي مرتاحة وبشكل كبير قافلة الباب على موضوع الارتباط».

نيللي كريم - مسلسل إخواتي

من جهة أخرى، عرضت قناة الحياة الفضائية، برومو مسلسل إخواتي لـ الفنانين نيللي كريم وروبي وكندة علوش، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل عبر شاشات الشركة المتحدة.

ويبدأ البرومو، بتساؤلات من بطلات مسلسل إخواتي، حول الأحلام التي تتحقق، ولقطات خاطفة للصراع الدرامي الذي يحدث لبطلات العمل (4 أخوات).

بوستر مسلسل إخواتي

روجت الفنانة كندة علوش لأحدث مسلسلاتها المتتظرة “إخواتي” والمقرر طرحه في ماراثون رمضان المقبل ٢٠٢٥.

ونشرت كندة علوش، البوسترات الدعائية للمسلسل عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، وظهر فى البوستر كل من النجوم كندة علوش ، جيهان الشماشرجي ، روبي، ونيللى كريم.

وطرحت منصة watch it البوسترات الرسمية لمسلسل “إخواتي” من بطولة الفنانة نيللي كريم والذى تم تغيير اسمه للمرة الثانية، وذلك بعد ان قرر فريق عمل مسلسل “جانى فى المنام” تغيير اسم العمل الى “إخواتى” للمرة الثانية بعد أن كان اسمه الأول “ناقص ضلع” ليستقر فريق العمل بشكل نهائى على اسم “إخواتي”.

مسلسل إخواتي

مسلسل إخواتي، من بطولة الفنانة نيللي كريم، كندة علوش ، روبي، جيهان الشمارجي، والذى تم تغيير اسمه للمرة الثانية، وذلك بعد أن قرر فريق عمل مسلسل “جانى فى المنام” تغيير اسم العمل الى “إخواتى” للمرة الثانية بعد أن كان اسمه الأول “ناقص ضلع” ليستقر فريق العمل بشكل نهائى على اسم “إخواتي"، والمسلسل مكون من ١٥ حلقة.

أعمال نيللى كريم

وشاركت الفنانة نيللي كريم في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل “فراولة” والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

وتدور أحداث المسلسل حول فتاة ابنة حارس عقار بمنطقة الزمالك تلعب دورها الفنانة نيللي كريم ثم تصبح مع مرور الوقت خبيرة في علم الطاقة وإنفلونسر، وتدخل مجال الغناء، وتمارس مهنة قراءة الفنجان للحصول على الأموال، وبالفعل تنجح في تحويل حياتها من الفقر إلى الثراء، من خلال عملها في المبيعات بإحدي الشركات العالمية.

وشارك في بطولة المسلسل كل من: نيللي كريم، أحمد فهيم، شيماء سيف، توني ماهر، حجاج عبد العظيم، صدقي صخر، دنيا سامي، والمسلسل من إخراج محمد علي.