أحمد صبور خلال مؤتمر صحفي: مصر بوابة الفرص العقارية في المنطقة

أكد المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري، أن السوق المصري يشهد نموًا كبيرًا ويمثل فرصة استثمارية استثنائية لأي مستثمر يبحث عن التوسع في قطاع العقارات.

وأوضح صبور خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمناسبة مرور 30 عامًا على تأسيس الشركة، أن مصر تظل محور استراتيجية الأهلي صبور، رغم التوسع الإقليمي للشركة.

وأشار إلى أن الشركة بدأت العام الماضي نشاطها في المملكة العربية السعودية، حيث تتفاوض حاليًا للحصول على أراضٍ لإقامة مشروعات بالرياض، كما حصلت الشركة على 100 فدان في سلطنة عمان وأطلقت المرحلة الأولى من مشروعها هناك.

وأضاف صبور أن السوق المصري يتميز بطلب متزايد على العقارات، مدفوعًا بالنمو السكاني والمبادرات الحكومية لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع.

وأكد أن الأهلي صبور تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات جنيه خلال عام 2025 لتسريع وتيرة الإنشاءات.

واختتم تصريحه قائلاً: "السوق المصري ليس فقط واعدًا ولكنه أيضًا صاعد، ويمثل فرصة فريدة لكل مستثمر جاد يسعى للاستفادة من إمكانياته الكبيرة في ظل الطلب المستمر على التطوير العقاري".