الخطيب يحيي ذكرى وفاة ثابت البطل بحفل تدشين استاد الأهلي

أحيا مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، ذكرى وفاة ثابت البطل نجم الأحمر السابق ومدير الكرة السابق خلال حفل تدشين ستاد الأهلي الجديد، في معبد حتشبسوت بالأقصر.

وقال الخطيب خلال كلمته: "ان اليوم ذكرى رحيل الكابتن ثابت البطل، أخي وصديقي، وهذه صدفة عظيمة أن يشهد الأهلي في ذكرى وفاته هذه الاحتفالية التاريخية" .

وتحل اليوم 14 فبراير 2025 الذكرى العشرين لوفاة ثابت البطل حارس مرمى الأهلي، ومنتخب مصر السابق، وأحد أساطير الكرة المصرية على مستوى الرياضة والإدارة على مر التاريخ.

وضع حجر الأساس لاستاد النادي الأهلي الجديد

أقام النادي الأهلي مساء اليوم، الجمعة، إحتفالية كبرى بمعبد حتشبسوت بالأقصر إحتفاءً بالنسخة الأصلية من كأس العالم للأندية التي وصلت مصر صباح الثلاثاء الماضي، وتم عمل برنامج خاص لهذا الحدث العالمي.

وتم عمل برنامج خاص لهذا الحدث العالمي، كما تشهد الاحتفالية اليوم الإعلان عن وضع حجر الأساس لاستاد النادي الجديد وانطلاق بنائه وذلك بالتزامن مع وجود كأس العالم للأندية في القاهرة.

وأبرز الشخصيات التي وجه لهم مسئولو النادي الأهلي الدعوة، الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، بجانب حسن حمدي ومحمود طاهر رئيسي النادي السابقين.