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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بداية من اليوم.. الأرصاد تزف بشري للمواطنين عن طقس الثلاث أيام القادمة

حالة طقس اليوم
حالة طقس اليوم
حسام الفقي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3:2 درجة مئوية بدءا اليوم السبت وحتى يوم الإثنين.

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان، أن البلاد تشهد أجواء معتدلة نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما عن حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر، توقع الخبراء أن يسود طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم السبت

وحول أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال حالة الطقس غدًا: تظهر شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.


وتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من (1 – 1.75) متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية- جنوبية شرقية، وتكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة كذلك، وارتفاع الموج فيه من (1 – 1.5) أمتار والرياح شمالية شرقية.

درجات الحرارة اليوم في مصر


 درجات الحرارة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 12
العاصمة الإدارية 20 11
6 أكتوبر 21 11
بنها 21 12
دمنهور 20 11
وادي النطرون 21 11
كفر الشيخ 20 12
المنصورة 20 11
الزقازيق 21 12
شبين الكوم 20 11
طنطا 20 11
دمياط 20 12
بورسعيد 21 13
الإسماعيلية 22 10
السويس 20 11
العريش 20 10
رفح 19 09
رأس سدر 21 11
نخل 20 03
كاترين 14 01
الطور 20 12
طابا 21 10
شرم الشيخ 24 16
الإسكندرية 20 12
العلمين 19 11
مطروح 18 10
السلوم 18 08
سيوة 20 07
رأس غارب 23 13
الغردقة 24 13
سفاجا 23 13
مرسى علم 24 14
شلاتين 24 15
حلايب 23 17
أبورماد 23 16
رأس حدربة 22 16
الفيوم 22 10
بني سويف 22 09
المنيا 22 08
أسيوط 23 07
سوهاج 24 08
قنا 25 09
الأقصر 25 10
أسوان 25 11
الوادى الجديد 23 10
أبوسمبل 24 11

حالة الطقس الطقس حالة الطقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة أجواء معتدلة نهارًا

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