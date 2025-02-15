أستاذ أورام: القانون الطبي يمنع إجراء عملية جراحية للأقرباء

قال الدكتور جمال مصطفى سعيد، أستاذ جراحة الأورام بكلية طب جامعة القاهرة، إن نظرة الطبيب الجراح للمريض في أثناء مرحلة التخدير هي أهم مرحلة في إجراء الجراحة، معلقا: نظرة الطبيب للمريض بمثابة الأمان والراحة.

وأضاف الدكتور جمال مصطفى سعيد، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج 'نظرة' المذاع على قناة صدى البلد،: "القانون الطبي يمنع إجراء عملية جراحية للأقرباء، وكل جراحين العالم يمتازون بالبرود العصبي".

وأشار: "لا يجب أن يتأثر الطبيب داخليا بالأجواء النفسية والمعنوية، حتى لا تفشل العملية وقد يموت المريض"، موضحا: "كل عملية جراحية بمثابة امتحان واختبار يتم مراجعتها ومذاكرتها جيدا كامتحان دراسي".